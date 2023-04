Aluevaltuuston kokous tiistaina 2.5. klo 18

Hyvinvointialueen ostamassa ruokapalvelussa tapahtunut muutama vakava laatupoikkeama hiljattain – tehostettu laadunvalvonta käynnistetty 19.4.2023 14:33:31 EEST | Tiedote

Tiedotetta päivitetty 19.4.2024 Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on ostanut ruokapalvelut Attendo Majakka Oy:ltä tammikuusta alkaen. Valitettavasti viikolla 15 on tapahtunut yksittäisiä vakavia laatupoikkeamia, joissa ruokaan on päätynyt vierasesine. Tilanteet koskivat huhtikuussa rajattua asiakasjoukkoa, ja heille viestittiin asiasta saman tien. Myös lääkäriä on konsultoitu. Asiakkaille ei tilanteista aiheutunut vahinkoa, mutta vierasesine ruuassa on aina iso riski, johon suhtaudutaan erittäin vakavasti. Attendon tuotantoprosesseja ja ohjeita on tarkennettu välittömästi. Nämä on käyty koko organisaation henkilöstön kanssa läpi. Parhaillaan Attendolla on käynnissä tehostettu laadunvalvonta. Ruokapalveluihin sisältyy niin tuotanto, kuljetus kuin hyvinvointialueen tekemä ruuanjakelu. Siksi myös hyvinvointialue varmuuden vuoksi vahvistaa omaa laadunvalvontaa ja tarkistaa ohjeistuksia. ”Olemme laatupoikkeamista hyvin pahoillamme, tällaista ei saisi tapahtua lainkaan. Toivomme edelleen pa