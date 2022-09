Älykkään lattianpesun uusi aikakausi: ECOVACS esittelee DEEBOT T10 -tuoteperheen

Lassila & Tikanojan ja Neovan energiapuuliiketoiminnat yhdistyivät – toiminta jatkuu nimellä Laania Oy 1.7.2022 15:35:51 EEST | Tiedote

Lassila & Tikanojan ja Neovan energiapuuliiketoiminnat yhdistyivät tänään 1.7.2022. Yhteisyrityksen nimi on Laania Oy ja sen liikevaihto on noin 110 miljoonaa euroa. Laanian hallituksen muodostavat Joni Lukkaroinen (hallituksen puheenjohtaja), Jarmo Santala, Petri Järvinen, Eero Hautaniemi ja Jorma Mikkonen. Laanian toimitusjohtajaksi on nimitetty Tomi Vartiamäki, joka työskenteli aiemmin L&T:n Biowatti-liiketoiminnan johtajana. Laanian palveluksessa työskentelee noin 120 henkilöä Suomessa ja Virossa. Laania Oy on merkittävä bioenergia-alan palveluyritys, jolla on koko maan kattava myynti- ja hankintaverkosto. Yhtiöllä on toimitusvarmuutta turvaava laaja terminaaliverkosto sekä monipuoliset raaka-aineen hankintakanavat, jotka kattavat metsänomistajilta hankittavan puun, metsäteollisuuden sivuvirrat sekä kierrätyspuun. Laanialla on lisäksi valmiit puuenergian tuontikanavat. Keskeisiä asiakkaita ovat energiayhtiöt sekä kuitu- ja tukkipuuta hyödyntävä metsäteollisuus. Yhtiö toimii Suomess