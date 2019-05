Älyliiteri osaksi kaupunkielämää

Asokotien Vuoden isännöintiteko -palkinnon voittaneen Asoliiterin ovet avattiin Vuosaaressa kaikille kaupunkilaisille. Torstaina 23.5. Asoliiteri osallistui Vuotalon ulkoilmatapahtumaan.

Asoliiteristä voi vuokrata esimerkiksi tunneiksi tai vuorokaudeksi erilaisia kodintarvikkeita, sähkötyövälineitä ja puhdistuslaitteita. Jatkossa Asoliiterin kautta voi hyödyntää myös muita kierrätystaloutta tukevia ja arkea helpottavia palveluita.

Vuosi sitten toukokuussa Asokotien asukkaille lanseerattu jakamis- ja kiertotaloutta edustava Asoliiteri on muuttanut Vuosaaren keskustaan ja avannut ovensa kaikille kaupunkilaisille.

– Kun otimme Asoliiterin käyttöön, kyseessä oli kehityshanke, jonka aikana halusimme testata ja kehittää palvelua. Nyt kun pilotti on päättymässä, ja Asoliiteri on lunastanut paikkansa, saa Asoliiteri jatkaa elämäänsä kaupunkilaisten älyliiterinä, kertoo Asokotien myynti- ja markkinointijohtaja Tom Salomonson ja jatkaa:

– Koska Asokodit on osa Asuntosäätiö-konsernia, meille on tärkeää huomioida myös emoyhtiömme Asuntosäätiön toiminnan perimmäinen tarkoitus: kehittää asumista ja asuinalueita. Toivomme, että Asoliiteri vaikuttaa alueen asukkaiden elämään positiivisesti. Meillä on myös noin 900 asuntoa pelkästään eri puolilla Vuosaarta, joten uusi sijainti aivan Vuosaaren keskustassa, palvelujen ja kulkuyhteyksien äärellä, palvelee aiempaa paremmin asukkaitamme.

Asoliiterin takaa löytyy jakamis- ja kiertotalouteen erikoistunut CoReorient Oy.

– Meillä on Asoliiteriä vastaavia liitereitä kaiken kaikkiaan kuusi, joista Asokodit on mahdollistanut tämän Vuosaaressa sijaitsevan Asoliiterin. Muut sijaitsevat Helsingin lisäksi Espoossa, Vantaalla ja Lempäälässä, kertoo CoReorientin toimitusjohtaja Harri Paloheimo.

– Teemme mielellämme yhteistyötä tällaisten innovatiivisten start up -yritysten kanssa. Yhteistyö ei tuota meille taloudellista hyötyä, mutta koska meitä kiinnostavat erilaiset asumiseen liittyvät palvelut sekä niiden kehittäminen, koemme yhteistyön erittäin hyödylliseksi, toteaa Salomonson.

Asoliiterin ja alueellisen kulttuurikeskus Vuotalon välinen yhteistyö käynnistyi tämän vuoden puolella, kun Vuotalo toivotti Asoliiterin tervetulleeksi pihalleen. Vuotalossa käy noin 1 700 asiakasta päivässä, joten liiteri osuu hyvin vuosaarelaisten reitille. Vuotalon ja Asoliiterin yhteistyö on ollut luontevaa; Vuotalon taidetoimintaa on esimerkiksi esitelty liiterin ulkonäytöllä ja Asoliiteri on vastaavasti osallistunut Vuotalon tapahtumapäiviin.