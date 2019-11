Älypylväs valmistuu monialaisella yhteistyöllä

Orbis Oy lyhyesti

Suomalainen perheomisteinen Orbis on jo vuodesta 1949 alkaen toiminut teknologian kehitystrendien kärjessä. Tänä päivänä kehitämme digitaaliselle yhteiskunnalle uuden sukupolven mobiiliverkkojen sekä älykaupunkien ratkaisuja. Tarjoamme tiedonsiirtoverkkoihin RF- ja valokuituteknologioiden osaamista, jota tarvitaan varmistamaan datan luotettava liikkuminen kiinteistöissä, datakeskuksissa, laitteissa ja teollisuudessa sekä kaupunkien ja tietoliikenneoperaattoreiden infrassa. Pääkonttorimme sijaitsee Vantaalla, jonka lisäksi toimimme myös Baltiassa ja Venäjällä. https://www.orbis.fi/

Tehomet Oy lyhyesti

Tehomet on Pohjoismaiden suurin metallisten ja puisten erikoisvalaisinpylväiden, valaisinvarsien ja mastorakenteiden valmistaja. Yritys on perustettu vuonna 1979 ja se on alusta lähtien toiminut Kangasniemellä. Tehometin markkina-alue kattaa Pohjoismaiden lisäksi koko Euroopan, erityisesti Ranskan, Iso-Britannian ja Baltian maat sekä välillisesti koko maailman. Tehomet ja amerikkalainen Valmont Industries yhdistivät voimansa keväällä 2007. https://www.tehomet.fi

DNA Oyj lyhyesti

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Haluamme tehdä asiakkaidemme arjesta mutkattomampaa. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n matkaviestinverkon asiakkaat käyttävät eniten mobiilidataa maailmassa liittymää kohden. Olemme Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi vuonna 2019 Great Place To Work -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 912 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1600 henkilöä ympäri Suomea. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi ja Facebookissa.