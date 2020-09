”Amazon-herätys on todellakin tarpeen” – EU:n selvitettävä Amazonin vaikutukset Suomeen”, perää #pelastetaankauppa-kampanja

Jaa

Suomalaisten yrittäjien, kaupan ja kuluttajien asema on turvattava Amazonin varalta, peräänkuuluttaa #pelastetaankauppa-kampanja. ”Amazon tarjoaa myös mahdollisuuksia, mutta kielteisistä vaikutuksista on saatava pian parempi ymmärrys”, painottaa suomalaisia verkkokauppoja edustavan Vilkas Groupin toimitusjohtaja Markku Korkiakoski. On erittäin arvokasta, jos EU voi tuottaa Suomelle lisätietoa ja ehdotuksia suuren digiuudistuksensa yhteydessä, arvioi Korkiakoski. Tärkeä EU-digikuuleminen umpeutuu tänään.

Amazonin logistiikkakeskus Saksan Raunheim-Mönchhofissa. Maailman suurin yritys on investoinut miljardeja Eurooppaan ja sen arvioidaan tulevan pian myös Suomeen.

Lehdistötiedote, julkaisuvapaa 08.09.2020 klo 00.01 Koronan kurittamia yrittäjiä ja kauppiaita auttamaan syntynyt #pelastetaankauppa-kampanja on aktivoitunut myös EU:n suuntaan. EU-komission valmistelema kokonaisvaltainen digiuudistus (Digital Services Act) koskee kaikkia digitaalisia palveluja EU-maissa. Uudistuksen tarkoitus on varmistaa, että yhä enemmän verkossa elävä talous ei ajaudu vain jättien pelikentäksi. ”On tervetullutta, että EU kysyy sekä yritysten että kansalaisten mielipiteitä digitalisoitumisen avainkysymyksistä. Kiinnitämme huomiota erityisesti Amazoniin, jonka arvioimme Suomeenkin pian tulevan. Maailman suurin yritys tarjoaa varmasti myös myönteisiä mahdollisuuksia, mutta on syytä kysyä, ymmärrämmekö kunnolla mahdolliset haitalliset vaikutukset ja niiden laajuuden. EU:n pitää selvittää tämä pikaisesti. Tarvitaan monipuolista tarkastelua”, peräänkuuluttaa yli 2000 suomalaista verkkokauppaa edustavan Vilkas Groupin toimitusjohtaja Markku Korkiakoski. Tänään umpeutuva EU:n laaja digikuuleminen on tarjonnut Suomellekin tärkeän tilaisuuden. ”Ensinnäkin Suomi on taloutena ja poliittisilta mahdollisuuksiltaan kansainvälisesti verraten vähäinen toimija. Siksi EU:n suuret resurssit ja mahdollisuus luoda uusia pelisääntöjä koko Eurooppaan ovat avainasemassa, kun puhutaan Amazonin kaltaisesta kauppajätistä. Jos voimme saada sekä lisätietoa Amazonin mahdollisista vaikutuksista juuri Suomeen että ehdotuksia hyvistä toimintatavoista, niitä ehdottomasti kannattaa pyytää. On mielestämme tärkeää, että #pelastetaankauppa-kampanja hyödyntää EU-kuulemisen”, arvioi Korkiakoski. Onko Suomessa varauduttu? #pelastetaankauppa-kampanjan tekemän kyselyn mukaan Amazonin tuloon Pohjoismaihin on varautunut vain alle 10 prosenttia verkkokauppiaista. Korkiakosken mukaan herää kysymys Suomen varautuneisuudesta ylipäänsä. ”On aikamoinen kysymysmerkki, miten suomalainen kauppa ja yritykset kaikkiaan ovat varautuneet Amazoniin, vaikka vaikutukset maailmalla ovat olleet valtavat. Kyllä talouden toimijoiden pitää viimeistään nyt alkaa valmistautua Amazoniin, niin hyvässä kuin pahassakin. Amazon-herätys on todellakin tarpeen”, tiivistää Korkiakoski. Korkiakoski nostaa esiin suuret muutokset Amazonin kotimaassa Yhdysvalloissa. ”Yhdysvalloissa 90 prosenttia vähittäiskaupoista pitää Amazonin vaikutusta haitallisena. Amazon on myös tehnyt markkinoille pääsyn yhä vaikeammaksi erityisesti pienille ja keskikokoisille valmistajille, ja hyödyntää asiakasyritystensä tietoja niitä itseään vastaan – näin kertovat julkiset kansainväliset tiedot jo nyt. Olemme #pelastetaankauppa-kampanjassa huolissamme suomalaisten, rehdisti ja laadukkailla tuotteilla kilpailevien yritysten tulevaisuudesta tällaisessa kilpailuasetelmassa”, alleviivaa Korkiakoski. Korona voimistaa vaikutuksia? Korona on lyönyt yrittäjiä ja taloutta monin tavoin. Siksi koronan entisestään vahvistama Amazon voi olla vaikutukseltaan vielä suurempi kuin ennen pandemiaa, arvioi Vilkkaan Korkiakoski. Amazonin logistiikkakoneisto on jo syrjäyttänyt kymmeniä tuhansia jakelijoita ja valmistajia yksin Yhdysvalloissa. Amazon investoi vahvasti nyt Eurooppaan, joten näin voi käydä Suomessakin. ”Todellisiin myyntilukuihin perustuva indeksimme kertoo verkkokaupan huimasta kasvusta. Suomalaiset saattavat siksi olla entistä valmiimpia siirtymään myös Amazonin asiakkaiksi. Nyt tarvitaan perusteellinen arvio siitä, millaisia vaikutuksia tällä voi olla. Moni yrittäjä voi hyötyä. Mutta moniko yrittäjä kärsii halpatuonnista? Entä tuotevastuu? Amazon vastaa itse vain suoraan myymistään tuotteista. Amazonin on pelattava samoilla säännöillä”, pohtii huolestunut Korkiakoski. Vaarassa ovat pahimmillaan sekä kuluttajien turvallisuus että reilu kilpailu yrittäjille. Siksi viesti EU:n digikuulemiseen on kristallinkirkas. ”EU:n on nyt aika hyödyntää suuret resurssinsa ja yhteistyön voima, että asiat selvitetään myös suomalaisten näkökulmasta perin pohjin – ja laitetaan kuntoon. Puuttuva tuotevastuu antaa EU:n ulkopuolisille toimijoille kuten Amazonille merkittävän epäreilun kilpailuedun. Ei voi liikaa korostaa, että pelisääntöjen on oltava kaikille samat. Odotan mielenkiinnolla, millaisia eväitä EU:lla on meille nyt tarjota”, puntaroi Korkiakoski. Korkiakosken mukaan olennaista on tarjota Amazonille hyviä kotimaisia vaihtoehtoja. Vilkas itse tarjoaa #pelastetaankauppa-hengessä verkkokaupan vuodeksi puoleen hintaan, lupaa Korkiakoski. Lisätietoja: Markku Korkiakoski, toimitusjohtaja, Vilkas Group Oy, 0400 434 244, markku.korkiakoski@vilkas.fi #pelastetaankauppa-kampanjaan on liittynyt vajaassa puolessa vuodessa jo pitkälti yli tuhat suomalaisyritystä. Yli 500 yrittäjää on autettu verkkokauppiaiksi ja saanut ilmaiseksi käyttöön kampanjassa tarjotun Vilkkaan verkkokauppa-alustan. www.pelastetaankauppa.fi

Kuvat Amazonin logistiikkakeskus Saksan Raunheim-Mönchhofissa. Maailman suurin yritys on investoinut miljardeja Eurooppaan ja sen arvioidaan tulevan pian myös Suomeen. Lataa