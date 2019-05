Ambassadörer besöker Vasa 28–29.5

Vaasan, matkailun ja seudun uuden verkkopalvelun kehitysversio on avattu 22.5.2019 11:45:40 EEST | Tiedote

Vaasan kaupunki, Visit Vaasa, Vaasan seutu ja Merenkurkun saaristo julkaisevat uuden yhteisen verkkopalvelun syksyllä 2019. Sivustosta on julkaistu nyt kehitysversio, jonka tavoitteena on kerätä palautetta sivuston käyttäjiltä. Kehitysversio on osoitteessa beta.vaasa.fi