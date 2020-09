Ambient-Vivaldia ja elokuvatehosteita kolmen orkesterin yhteiskonsertissa 15.9.2020

AUF-orkesterit eli yhteistyötä jo vuodesta 2017 tehneet kamariorkesteri Avanti!, UMO Helsinki Jazz Orchestra ja Suomalainen barokkiorkesteri (FiBO) esiintyvät toistamiseen yhteiskonsertissa tiistaina 15.9.2020 kello 19 Musiikkitalon konserttisalissa. Konserttiohjelmassa liikutaan näiden kolmen orkesterin luonteille sopivasti jazzin, nykymusiikin ja barokin alueilla, mutta yhtä lailla mukana on yllätyksellisempiäkin elementtejä.

Konsertin aluksi UMO Helsingin duo Kasperi Sarikoski (pasuuna) ja Seppo Kantonen (piano) soittaa elokuvamusiikkia kahdelta eri aikakaudelta: Bob Telsonin sävellyksen Calling You vuodelta 1987 elokuvasta Bagdad Cafe ja Duke Ellingtonin ja James ”Bubber” Mileyn vuonna 1927 syntyneen teoksen Black and Tan Fantasy, joka kuultiin myöhemmin myös lyhytelokuvassa Black and Tan.

Avanti! esittää Sami Klemolan foley-artistille ja kamariorkesterille sävelletyn Jack and the Specifics -konserton. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen sävellysteos, jossa konserton solistiset osat on kirjoitettu foley-artistille, tässä tapauksessa Heikki Kossille. Hän on elokuvien ääniraitoihin muun muassa askelten kopinaa ja ovien narinaa loihtiva palkittu äänitaiteilija, joka työskennellyt muun muassa Sofia Coppolan, Gore Verbinskin ja James Grayn ohjaamissa elokuvissa. Kossi tekee foley-äänet livenä konserttitilanteessa. Visuaalinen elementti onkin teoksessa vahvasti läsnä, sillä lavalla on suuri määrä tavaraa: äänen tuottamiseksi käytetään kaikkea aaltopellistä puruleluihin ja antiikkisiin maataloustyökaluihin. Teoksessa esiintyy myös tanssija Emmi Pennanen.

FiBOn ohjelmassa on viulisti Antti Tikkasen johdolla Vivaldin Vuodenajat Max Richterin uudelleensävellyksenä. Four Seasons Recomposed -teoksen Suomen-ensiesitys periodisoittimilla viime vuonna ihastutti kansainväliset konserttijärjestäjät, ja esitys vie FiBOn Keski-Eurooppaan ensi vuonna, mikäli koronatilanne mahdollistaa esiintymiset. Uudelleenväritettyjen harmoniapohjien ja elektronisia sointimattoja muistuttavien pintojen tuloksena on korviahivelevää ambient-Vivaldia, joka kulkee välillä käsi kädessä alkuperäisteoksen kanssa ja välillä lähtee omille teilleen. Suomessa Richter tunnetaan etenkin kahdeksantuntisesta Sleep-teoksestaan, joka esitettiin vuonna 2019 Helsingin juhlaviikoilla.

Musiikkitalon konserttien turvallisuuteen on panostettu merkittävästi. Konserttiin myydään paikat turvavälein, minkä vuoksi myynnissä on vain noin neljäsosa salin normaalista paikkamäärästä. Konsertti pidetään kontaktien välttämiseksi ilman ennakkotilaisuutta ja väliaikaa.





AUF: Kaiken maailman musiikkia – Barokista Hollywoodiin

Ti 15.9.2020 klo 19 Musiikkitalo, Helsinki

UMO Helsinki Duo: Kasperi Sarikoski & Seppo Kantonen

Bob Telson: Calling You (1987)

Duke Ellington & James ”Bubber” Miley: Black Tan Fantasy (1927)

--

Kamariorkesteri Avanti!

Tomas Djupsjöbacka, kapellimestari

Heikki Kossi, foley-artisti

Emmi Pennanen, tanssi

Sami Klemola: Jack and the Specifics (2017)

--

Antti Tikkanen, viulu

Suomalainen barokkiorkesteri

Max Richter: Four Seasons Recomposed (2012)