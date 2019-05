Ämmässuon Ekomossa suojellaan hyönteisiä: HSY ja NCC rakentavat Pörriäisbaarin luonnon tärkeille pölyttäjille

HSY ja NCC Industry rakentavat Pörriäisbaarin luonnon hyödyllisille ötököille Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen Ekomoon Espooseen. Sen tarkoituksena on auttaa hyönteisiä löytämään sopivia ravintokasveja ja asuinsijoja.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja NCC Industry rakentavat yhdessä Pörriäisbaarin luonnon hyödyllisille ötököille Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen Ekomoon. Sen tarkoituksena on auttaa hyönteisiä löytämään sopivia ravintokasveja ja asuinsijoja ja näin helpottaa muun muassa ruoantuotannon kannalta oleellisten pölyttäjien ahdinkoa. Rakentamistalkoot järjestetään keskiviikkona 8.5.2019.

- Halusimme tehdä hyvän työn ja auttaa pölyttäjiä kylvämällä niille hyviä mesikasveja ja rakentamalla asuinsijoiksi hyönteishotelleja kannoista ja puun rungoista. Samalla testaamme kivituhkan toimivuutta vieraslaji komealupiinin torjunnassa. Sopivan asuinalueen luomme pörriäisille talkoilla yhdessä NCC:n ja muiden Ekomossa toimivien yritysten kanssa, kertoo HSY:n kenttämestari Renja Rautiainen.

Ekomoon rakennetaan 3 500 m2 Pörriäisbaari-alue, jossa maasto vaihtelee paahteisesta kalliosta niittyjen kautta lampeen. Niittyalueet tehdään sektoreittain peittämällä vanha maaperä, jossa on kasvanut lupiinia, eri paksuisilla kivituhkakerroksilla ja niihin kylvetään niittykukkaseoksia. Kasvun varmistamiseksi kylvöt uusitaan parin seuraavan vuoden aikana. Alueelle viedään kantoja sekä puun runkoja, joihin porataan reikiä. Nämä tarjoavat hyönteisille hyviä asuinpaikkoja.

Hanke perustuu NCC KieloTM-ohjelmaan, joka on luonnon monimuotoisuutta edistävä toimintatapa, jolla pyritään helpottamaan erityisesti pölyttäjien ahdinkoa. NCC Kielo-alueita on luotu Suomeen jo kymmenen ja tuotemerkin myötä toiminta on leviämässä myös muihin Pohjoismaihin.

- Pörriäisbaarin ensimmäinen kunnon kukinta on odotettavissa ensi kesänä. Silloin pääsemme seuraamaan, miten niittykukat houkuttelevat pölyttäjiä paikalle ja miten uudet asukkaat kotiutuvat hyönteishotelleihimme, kertoo Rautiainen. Tänä vuonna saamme ensimmäiset tulokset kivituhkan tehosta lupiinien torjunnassa.

Ekomo on moderni jätehuollon ja kiertotalouden risteyspaikka, joka jalostaa jäte- ja materiaalivirtoja. Ekomossa yritykset ja muut toimijat kehittävät uusia ratkaisuja kiertotalouteen sekä tekevät yhteistyötä toistensa ja HSY:n kanssa.

Lisätietoja:

Ekomosta ja Pörriäisbaarista: HSY:n kenttämestari Renja Rautiainen, puh. 050 361 2141 renja.rautiainen@hsy.fi

NCC KieloTM-hankkeesta: NCC:n aluejohtaja Taina Piiroinen, puh. 050 357 3182, taina.piiroinen@ncc.fi

Hyönteisasiantuntija dosentti Ilkka Teräs, puh. 050 563 8845, ilkka.teras@helsinki.fi