Ammattiliitto Pron hallitus: Kiky-maksut palautettava työnantajan maksettavaksi

Vuonna 2016 sovitun kilpailukykysopimuksen perusteet, niin kutsutut kustannuskilpailukykyongelmat, on korjattu. Suomen kilpailukyky on kaikilla mittareilla vahva: yrityksillä menee hyvin niin tulosten kuin tilauskantojen osalta, ja yritysten verotusta ja maksutaakkaa on monin tavoin kevennetty. Lisäksi Suomessa on tehty varsin maltillisia palkankorotuksia suhteessa eurooppalaisiin kilpailumaihin.

- Keski-Euroopassa on nähty jopa 12 prosentin palkankorotuksia, kun samaan aikaan Suomessa on tehty maltillisempia palkkaratkaisuja. Palkansaajat ovat osansa tehneet, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen huomauttaa.

Samaan aikaan työntekijöiden ostovoima romahti vuonna 2022. Ostovoiman romahdus uhkaa etenkin pieni- ja keskituloisten toimeentuloa. Kulutuskysynnän alentuminen voi lisätä pitkän taantuman riskiä ja työllisyyskehityksen taantumista. Kiky-maksujen siirto vahvistaisi ostovoimaa kaksiprosenttia kaikissa tuloluokissa.

Ostovoimaongelmaa ei voi hoitaa laajoilla veronalennuksilla, koska julkinen talous on velkaantunut raskaasti. Kiky-maksujen siirto on julkiselle taloudelle neutraali ratkaisu, eikä se lisää velkaantumista toisin kuin veronalennukset.

- Kiky-maksujen palauttaminen vahvistaisi palkansaajien ostovoimaa selkeästi paremmin kuin ehdotetut veronalennukset. Kiky-maksujen palautus kohdentaisi ostovoiman vahvistamisen parhaiten nimenomaan pieni- ja keskituloisille, Pron puheenjohtaja Malinen huomauttaa.



Pron hallitus kokoontui tänään. Kokouksessa päätettiin myös Pron hallitusohjelmatavoitteet.