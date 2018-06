Ämpäristöteko-tempaus laittoi kovamuoviset tuotteet kiertoon

Muoviteollisuus ry on muovituotteita valmistavien yritysten elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen yhteistyöjärjestö. Suomessa on 550 muovituotteita valmistavaa yritystä, joissa on yli 10 000 työntekijää. Muovituotteiden lisäksi Suomessa valmistetaan tarvittavia muoveja ja niitä käytetään paljon myös muilla toimialoilla. Koko muoviteollisuus työllistää Suomessa 12 000 työntekijää.