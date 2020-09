Analyysi koronakuukausista: Koronakevään ”kadonneet” kaupat olivat ennen muuta kerrostaloasuntojen kauppoja – yksiökauppa syöksähti ylös kesäkuussa

Poikkeusajat leikkasivat käytettyjen asuntojen kauppamääristä Suomessa noin 30 prosenttia viime kevään koronakuukausina eli huhti- ja toukokuussa. Keväällä toteutumatta jääneet kaupat olivat ennen muuta kerrostaloasuntojen kauppoja, käy ilmi Kiinteistömaailman analyysistä, joka pohjautuu sekä Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton (KVKL) että ketjun omaan dataan. Kesäkuussa nähtiin kuitenkin hurja piikki pienimpien kerrostaloasuntojen kaupassa, kun patoutunut kysyntä purkautui, ja asuntokaupan kokonaisvolyymit palautuivat normaalitasoille. Rivi- ja omakotitalojen kaupassa kevään laskuprosentit olivat pienempiä, ja kesän ajan niiden myynnissä on eletty jopa hienoista buumia.

Toistaiseksi asuntokaupan vuosi 2020 näyttää muodostuvan V-käyrävuodeksi. Kaupan nopea toipuminen on nähtävissä koko maan välittäjäkaupassa ja kaikissa asuntotyypeissä. Edellisvuosien kaupankäyntitaso näyttää jatkuvan myös syksyllä.



”Ne, jotka keväällä pystyivät nopeimmin ja joustavimmin hyödyntämään erilaisia etä- ja digikaupan palveluja asiakkailleen, onnistuivat pitämään kauppavilkkauden parhaimmin yllä”, kuvaa Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Risto Kyhälä.



Analyysi paljastaa eroja asuntotyyppien välillä



Eri asuntotyypit eivät kuitenkaan ole veljeksiä keskenään: kerrostalojen, rivitalojen, omakotitalojen ja vapaa-ajanasuntojen kauppa on kulkenut omia polkujaan läpi poikkeusvuoden.

”Kiteytetysti: kerrostaloasuntojen kauppa laski keväällä rajuimmin – jopa kolmanneksen, kun puhutaan koko maan välittäjäasuntokaupasta - mutta palasi kesän myötä tavanomaisille tasoilleen. Rivi- ja omakotitalokaupassa kauppamäärien kurvit olivat selväsi loivempia, ja kesäkuusta eteenpäin on eletty niiden osalta pienimuotoista buumia. Esimerkiksi meillä Kiinteistömaailmassa sekä kesä- että heinäkuussa nähtiin seitsemän prosentin kasvu omakotitalokaupassa”, mainitsee Risto Kyhälä esimerkkeinä.



Vapaa-ajanasuntokauppa hurjassa nosteessa

Siinä missä rivi- ja omakotitalokaupan voi kuvata elävän pientä buumia, on vapaa-ajanasuntokauppa elänyt suorastaan hurjaa nousukautta. Koko maan kiinteistönvälittäjien kauppamäärät summaava KVKL:n tilasto kertoo, että vapaa-ajanasuntokauppojen kauppamäärät ovat olleet plussalla vuoden jokaisena kuukautena, myös koronakevään ajan. Kasvuluvut ovat liikkuneet 40 – 60 % tasoilla kuluneena kesänä.



Kiinteistömaailmassa vapaa-ajanasuntojen kauppamäärien kasvuprosentit ovat paikoin olleet koko maan keskiarvoja isommat. Mökkibuumi alkoi jo vähälumisena talvena: ketju myi tammikuussa tuplasti enemmän vapaa-ajanasuntoja kuin vuotta aiemmin vastaavaan aikaan, ja myös sesonkiaikana eli kesäkuussa yllettiin 77 % kasvuun.

”Nyt alkusyksystä vapaa-asuntokaupan vilkkaus on jossain määrin supistunut siitä yksinkertaisesta syystä, ettei ole mitä myydä. Hyvien kulkuyhteyksien päässä oleville vapaa-ajanpaikoille olisi selvästi edelleen kysyntää, jos vain ihmiset raaskivat luopua vielä hyväkuntoisista mutta vähälle käytölle jääneistä mökeistään, Kyhälä sanoo.







Kiinteistömaailma on 100 asuntomyymälän valtakunnallinen kiinteistönvälitysketju. Kauppamäärillä mitattuna ketju on markkinajohtaja Suomessa.

Lisätiedot:

Risto Kyhälä, toimitusjohtaja, Kiinteistömaailma Oy, puh. 0400 998800



Risto Kyhälän valokuva ja kuvituskuvia Kiinteistömaailmasta:

https://www.kiinteistomaailma.fi/kuvapankki