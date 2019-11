Ananas on Suomen suosituin pizzatäyte

Kotipizza

Kotipizza on suomalainen, vuonna 1987 perustettu pizzaketju, jolla oli tilikauden 2018 lopussa 280 ravintolaa. Kotipizza-ketjun ravintoloiden myynti tilikaudella 2018 oli 122,1 miljoonaa euroa. Yli 99 prosenttia Suomen Kotipizza-ravintoloista on franchisingtoimintaperiaatteella toimivia itsenäisten franchisingyrittäjien johtamia ravintoloita. Franchisingyrittäjä saa käyttöönsä testatun ja kannattavan liikeidean sekä valmiin tuotteen ja tuotemerkin, ketjun tietotaidon ja muut yhteistyön edut.

Kotipizza Group Oyj

Kotipizza-ketju on osa Kotipizza Groupia, johon kuuluvat lisäksi hankinta- ja logistiikkayritys Helsinki Foodstock Oy, vuonna 2015 avattua meksikolaistyyppistä ravintolaketjua Chalupaa operoiva Chalupa Oy sekä marraskuussa 2017 ostettu The Social Burger Joint Oy, joka hallinnoi Social Burgerjoint -ravintolaketjua ja Social Food -ruokarekkaa. Tilikaudella 2018 Helsinki Foodstockin liikevaihto oli 71,1 miljoonaa euroa, Chalupa-ketjun ravintoloiden myynti 2,3 miljoonaa euroa, Social Burgerjoint -ketjun ravintoloiden myynti 2,9 miljoonaa euroa ja No Pizza -ravintolan myynti 0,4 miljoonaa euroa. Kotipizza Group -konsernin liikevaihto samalla ajanjaksolla oli 91,5 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITDA 9,39 miljoonaa euroa.