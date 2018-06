Andrea Vaccaron teos Sinebrychoffin taidemuseoon

Sinebrychoffin taidemuseo on hankkinut kokoelmiinsa napolilaisen taidemaalarin Andrea Vaccaron teoksen Kristus ja avionrikkoja, joka on ajoitettu noin vuoteen 1630. Andrea Vaccaro on Napolin kultakauden ajan mestari, jonka tuotanto on viime aikoina herättänyt erityistä kiinnostusta tutkijoiden parissa. Hänen varhaistuotantonsa, johon myös Sinebrychoffin taidemuseon hankkima teos lukeutuu, on edelleen vähemmän tunnettua.

Andrea Vaccaro (Napoli 1604–1670): Kristus ja avionrikkoja, n. 1630 öljy kankaalle, 124 x 179 cm Sinebrychoffin taidemuseo / Kansallisgalleria. Kuva: Kansallisgalleria / Hannu Pakarinen

Teoksen esittelee keskiviikkona 13.6.2018 klo 13 intendentti Ira Westergård. Maalaus on yleisön nähtävillä museon 2. kerroksessa. Andrea Vaccaro (1604–1670) lukeutuu aikansa menestyneimpiin napolilaistaiteilijoihin. Hänet on tutkimuksessa liitetty Caravaggion piiriin, mutta hän sai vaikutteita myös muilta aikalaistaiteilijoilta. Andrea Vaccaro oli tunnettu erityisesti uskonnollisista aiheistaan. Sinebrychoffin taidemuseoon hankitun maalauksen aihe perustuu Raamatun kertomukseen Kristus ja avionrikkoja (Joh. 7:53–8:11). Fariseukset kysyvät Jeesukselta tuleeko heidän kivittää avionrikkoja, kuten Mooseksen laki edellyttää. Jeesus antaa tunnetun vastauksensa: ”Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven.” Maalauksen sanomana on armo ja anteeksianto.

Andrea Vaccaro (Napoli 1604–1670): Kristus ja avionrikkoja, n. 1630 öljy kankaalle, 124 x 179 cm Sinebrychoffin taidemuseo / Kansallisgalleria. Kuva: Kansallisgalleria / Hannu Pakarinen