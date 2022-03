Andy Freebergin valokuvateos näyttää taidemaailman hämmästyttävistä näkökulmista

Where Art Thou? -valokuvateos on retrospektiivinen katsaus Andy Freebergin (s. 1958) taidemaailmaa luotaavista teossarjoista, jotka ovat syntyneet viimeisen viidentoista vuoden kuluessa.

Freeberg on kuvannut esimerkiksi New Yorkin taidegallerioiden vastaanottotiskejä ja niiden taakse suojautuneita ihmisiä. Art Fare (Taideme$$ut) -sarjassaan Freeberg on kuvannut Miamissa, New Yorkissa ja Baselissa järjestettyjä taidemessuja ja niiden galleristeja työssään. Sarja Guardians (Vartijat) on kuvattu Pietarin ja Moskovan museoissa vuosina 2008–2009. Tuoreimmassa teossarjassaan Advisor (Konsultti) Freeberg siirtyy julkisesta tilasta yksityiseen: hän on kuvannut kalifornialaisten uusrikkaiden koteja ja taidekonsultteja, jotka koristelevat niitä taiteella.

Andy Freeberg asuu ja työskentelee San Franciscossa. Uransa alkupuolella Freeberg toimi fotojournalistina, ja hänen kuviaan julkaistiin esimerkiksi sellaisissa lehdissä kuin Time, Fortune, Rolling Stone, Village Voice ja Der Spiegel. Andy Freeberg on kuvannut paljon aikamme tunnetuimpia jazz-, pop- ja rock-muusikoita sekä muita tunnettuja julkisuuden henkilöitä. Vuodesta 2007 lähtien hän on keskittynyt yksinomaan kuvataiteilijan uraansa. Valokuvataiteilijana Freeberg on tutkija ja tarinankertoja, joka teoksillaan ja niiden huumorilla tekee näkyväksi kuvaamiensa taidemaailmoiden lainalaisuuksia.

Andy Freeberg tuli tunnetuksi suomalaisille viimeistään vuonna 2019 Helsingin Sanomien kuukausiliitteen julkaistua jutun taiteilijan ja hänen suomalaisen vaimonsa uskomattomasta rakkaustarinasta, jonka viidelle vuosikymmenelle ulottuvat käänteet vetävät vertoja saduille.

Andy Freeberg – Where Art Thou?

Kielet: suomi ja englanti

96 sivua

Parvs ja Serlachius-museot, 2022

Ilmestyy 22.3.2022

Kirjan artikkelien kirjoittajina ovat taidekriitikko, kuraattori ja galleristi Veikko Halmetoja, filosofi, aate- ja oppihistorian dosentti ja kirjailija Aleksanteri Kovalainen sekä Serlachius-museoiden johtaja Pauli Sivonen.

Näyttely Where Art Thou? – Andy Freebergin valokuvateoksia taidemaailmasta on avoinna Serlachius-museo Göstassa Mäntässä 26.3.–4.9.2022. Näyttelyn on kuratoinut Serlachius-museoiden johtaja Pauli Sivonen.