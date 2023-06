Anna-Leena Härkösen uutuusromaani kysyy, voiko rahalla ostaa rakkauden

Shelley Readin menestysromaani Minne virta kuljettaa on rakkauskirje luonnolle ja ylistys äidinrakkaudelle – kirjailija haastateltavissa Helsingissä 7.–8.6. 30.5.2023 13:58:29 EEST | Tiedote

Amerikkalaisen Shelley Readin Minne virta kuljettaa -esikoisromaanin oikeudet on myyty peräti 29 maahan. Teos on vavahduttava kuvaus naisten ja alkuperäiskansojen kaltoinkohtelusta ja sydämen särkevä, vangitseva kertomus nuoren naisen sinnikkyydestä – kaikista niistä suunnista, joita elämä voi ottaa. Shelley Readilla on ehkä hieman yllättäen Suomi-kontakti! Kirjailija saapuu tänne taas kesäkuun alussa ja on myös haastateltavissa Helsingissä 7.–8.6.