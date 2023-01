Anna Rimpelän uutuusromaanissa pohditaan huumorin keinoin, mitä meille tapahtuu kun vanhenemme

Aino Ritarilla pitää kiirettä: hän valmistautuu Hiippolan ensimmäiseen pridekulkueeseen ja pitää huolta naapurin tapaturma-alttiista rouvasta.

Kaiken lisäksi einesbisnes on ajanut Ainon pojan Saulin burnoutiin. Reippaana eläkeläisenä Aino muuttaa poikansa luo ja järjestää erilaisia terapiakokeiluja apurinaan naapurin Seppo Miekk’oja, jonka elämässä tosin riittäisi myllerrystä ilman Ainon tempauksiakin.

Ainon hoitokeinoja enemmän viisikymppistä Saulia kiinnostaa kuitenkin isänsä kohtalo. Sauli on Ainon ja kreikkalaisen Giorgoksen rakkauden hedelmä, mutta isäänsä poika ei ole varhaislapsuuden jälkeen tavannut. Löytyykö isäukko telkkariohjelman avulla?

– Olen aina etsinyt mummu-kavereita, Anna Rimpelä sanoo.

– Jo 12-vuotiaana tutustuin Raakel-nimiseen mummuun ja kävin hänen luonaan kylässä, ja tutustutin äitinikin häneen!

– Etsin vanhoista ihmisistä kontaktia, olen kiinnostunut heidän elämänviisauksistaan ja ihailen heidän huumoriaan. He ovat ovat kokeneet niin paljon, että osaavat nauraa itselleen ja hahmottavat maailman erityisellä tavalla. Etsin yhteyttä, joka meillä olisi, vaikka kokemusten määrä ja laatu ovat erit, Rimpelä sanoo.

Vanhenemisesta vitsailu voi kuitenkin olla vaikeaa, ja Rimpeläkin on joutunut vastaamaan kysymyksiin, saako vanhuudelle nauraa.

– Huumori on aina riski, siinä seilataan koko ajan hyvän ja huonon maun rajoilla. Onkin hyvä, että nykyään keskustellaan siitä, mille saa nauraa. Rimpelä sanoo.

– Aino Ritari -sarjassa pohdin, mitä meille tapahtuu, kun olemme vanhoja. Käsittelen siinä omia huoliani vanhuudesta ja kuolemasta.

Anna Rimpelä (s. 1978) on pohjalaistaustainen helsinkiläinen näyttelijä-koomikko. Hän haaveilee rikosetsivän ammatista ja on alati huolissaan omista hautajaisjärjestelyistään. Päin perhettä, Aino Ritari on Aino Ritarista kertovan kirjasarjan kolmas osa.

