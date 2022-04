Anne Hammad: Paperittomat ja yhdenvertaisuus

Paikalliset kansalaisjärjestöt Ukrainassa toimittavat suomalaisten antaman avun sitä eniten tarvitseville – vaikeimmassa asemassa olevat vähemmistöt ovat kohdanneet syrjintää turvaa hakiessaan 31.3.2022 08:37:59 EEST | Tiedote

Diakonissalaitoksen ukrainalaisen yhteistyökumppanin Roma Women Fund Chiriclin hätäapu on tavoittanut maaliskuun loppuun mennessä yli 20 000 kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevaa ihmistä. Paikallisten toimijoiden verkosto on saavuttanut myös ne, joita muu apu ei tavoita. Kohdennetulle avulle on tarvetta, sillä jo ennestään syrjittyä romanivähemmistöä on kohdeltu epätasa-arvoisesti niin Ukrainan kunnallisissa avustuskeskuksissa kuin rajoilla ja naapurimaissa. Myös vammaiset tarvitsevat usein juuri heille räätälöityä apua.