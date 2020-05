Antenni-tv-verkon taajuus muuttuu Vaalan täytelähettimellä 14.5.2020 – muutos vaikuttaa antenni-tv-vastaanottoon

Vaalan täytelähetinaseman taajuusmuutokseen liittyvien muutostöiden päivämäärä on muuttunut. Antenni-tv-verkon C-kanavanipun taajuus muuttuu torstaina 14.5.2020 Vaalan täytelähetinasemalla. Muutostöitä tehdään 14.5.2020 klo 9.00 - 16.00 välillä, muutostyöt aiheuttavat katkoksia lähetyksissä C-kanavanipussa. Muutostöiden jälkeen vastaanottimissa on tehtävä kanavahaku.

Kanavien (C-kanavanippu) saamiseksi takaisin näkyviin joihinkin yhteisantennikiinteistöjen antennijärjestelmiin joudutaan tekemään muutoksia. Mikäli C-kanavanipun kanavat eivät muutoksen ja kanavahaun jälkeen näy television kanavaoppaassa, on hyvä olla yhteydessä taloyhtiön isännöitsijään. Asiasta voi olla yhteydessä isännöitsijään myös etukäteen.

Muuttuvat kanavataajuudet

Vaalan C-kanavanipun lähetystaajuus muuttuu taajuudelta 690 MHz taajuudelle 618 MHz.

Voit katsoa täytelähetysasemien peittoalueen osoitteesta: www.digita.fi/karttapalvelu.

Täytelähetinasemalla lähetettävät tv-kanavat, joita muutos koskee:

C-kanavanippu: TV5, Kutonen, TLC, FOX, Frii ja National Geographic.

Muutoksen taustat

Muutostöiden taustalla ovat Ylen HD-muotoisten kanavien lähettämisen tekniset valmistelut. Vaalan täytelähettimellä Ylen HD-muotoisten kanavien lähettäminen käynnistyy viikolla 20.

Yhteisantennikiinteistöissä tehtävä muutoksia antennijärjestelmiin

Taajuusmuutosten vuoksi antennijärjestelmiin on tehtävä muutoksia taloyhtiöissä ja julkisissa rakennuksissa, jotka vastaanottavat televisiolähetyksiä yhteisantenniverkon kautta. Suosittelemme, että yhteisantennikiinteistöjä hoitavat isännöitsijät ottavat yhteyttä paikalliseen antenniurakoitsijaan, jotta mahdollisesti tarvittavat antennijärjestelmämuutokset tai – uusinnat voidaan tehdä.

Taloyhtiössä asukkaiden on tehtävä kanavahaku uudelleen

Rivi-, pari- ja kerrostaloissa, joissa on käytössä yhteisantennijärjestelmä, taloyhtiön asukkaiden on tehtävä tv-vastaanottimien kanavahaku antenniurakoitsijan tekemän viritystyön jälkeen. Taloyhtiöiden velvollisuus on informoida asukkaita ajankohdasta, jolloin kanavahaku on tehtävä.

Muutokset omakotitaloasukkaille

Omakotitaloissa ja pientaloissa ei yleensä tarvita antennijärjestelmän muutostöitä. Mikäli pientalon antennijärjestelmä on kunnossa, riittää tv-vastaanottimien kanavahaku sen jälkeen, kun taajuusmuutos on tehty alueella.

Kanavahaun tekeminen

Useimmat vastaanottimet etsivät uudet kanavat automaattisesti, mutta jotkin televisiot tai digiboksit saattavat vaatia kanavien virittämisen uudelleen tai tehdasasetusten palauttamisen. Ohjeet kanavahaun tekemiseksi löytyvät Digitan internet-sivuilta www.digita.fi/kanavahaku tai laitteen käyttöoppaasta. Digita Info palvelee maanantaista perjantaihin kello 8–20 numerossa 020 411 7676 tai info@digita.fi.

Puhelun hinta Digita Infoon on lankapuhelimesta 8,35 senttiä puhelulta sekä 6 senttiä minuutilta ja matkapuhelimesta 8,35 senttiä puhelulta sekä 17,17 senttiä minuutilta. Hinnat koskevat kotimaan lankaliittymiä ja matkapuhelimia. Palveluun jonotus on maksullinen.

Median yhteydenotot:

Jani Saari, liiketoimintapäällikkö, puh. 040 742 1491, jani.saari(a)digita.fi