Antennitelevisio ja radio varmistavat suomalaisten tiedonsaannin myös poikkeustilanteissa

Koronaviruksen leviäminen on vaikuttanut laajasti viime viikolla suomalaisten arkeen, ja poikkeuksellinen tilanne on nostanut Suomen tv- ja radioverkot entistä merkittävämpään rooliin koko kansan tiedonvälityksen turvaamisessa. Digitan tarjoama maanlaajuinen verkko varmistaa, että kaikki suomalaiset iästä ja asuinpaikasta riippumatta saavat ajankohtaista tietoa myös poikkeustilanteissa.

Tällä hetkellä tv- ja radioverkkojen rooli korostuu erityisesti huoltovarmuuden ja luotettavan tiedonkulun takaamisessa. Tv- ja radioverkkojen palvelutaso ei ole riippuvainen käyttäjämäärien kasvusta, joten niiden toimivuus on myös poikkeustilanteessa turvattu. Myös teräväpiirtoisia tv-kanavia voi katsella normaalisti. Suorien lähetysten broadcasting-verkoilla voidaan varmistaa lähetysten laatu ja tavoittavuus.



”Broadcasting-lähetyksillä turvaamme suomalaisten tiedonsaannin kaikissa tilanteissa, mutta myös tilanteessa, missä internet voi olla muuten ylikuormittunut. Esimerkiksi suoriin lähetyksiin broadcasting on paras mahdollinen vaihtoehto: Se tavoittaa kaikki suomalaiset, kuormittaa tietoliikenneverkkoja vähiten ja lähetyksissä ei ole viivettä internetin tapaan”, kertoo Digitan Broadcasting-liiketoiminnasta vastaava johtaja Pekka Mattila.



Lineaarisen television asema suomalaisten ajanvietossa tulee todennäköisesti vahvistumaan poikkeustilanteen aikana. Suomalaiset viettävät nyt kotona enemmän aikaa, ja kerääntyvät yhdessä television ääreen katsomaan lineaarisen television ohjelmia. Tätä kehitystä tukee se, että mediayhtiöt tuottavat kanavilleen poikkeustilanteen huomioivaa sisältöä.



Maan suurimpana riippumattomana tietoliikennemastojen omistajana Digita huolehtii siitä, että kuva, ääni ja tieto tavoittavat asukkaat koko Suomessa. Koko maan kattava verkko mahdollistaa suomalaisille toimivan ja turvallisen yhteiskunnan, kaikissa olosuhteissa. Tällä hetkellä Digitan antenni-tv-lähetykset tavoittavat 99,96 prosenttia Manner-Suomen väestöstä. Antenni-tv:tä ohjelmien vastaanottoon käyttää noin 50 % suomalaisista. Lisäksi se kattaa suurimman osan suomalaisten noin 600 000 kesäasunnosta. Digitan tv-verkon käyttöaste on 99,99 % ajasta.



