Antinranta julkaisee ensimmäisen singlensä New Narratives 7.10. – teknologiakuiskaaja kyseenalaistaa aikamme narratiivit

Antinranta on teknologiakuiskaaja, jonka missiona on hälventää teknologiaan liittyviä ennakkoluuloja ja toimia sen ja taiteen välisenä tulkkina. Hän on myös säveltäjä, sanoittaja, muusikko, äänisuunnittelija, sekä ammattiuran muotoilijana tehnyt tulevaisuusajattelija. Androgyyni ja eksentrinen artisti on muuntautunut 20-vuotisen muusikkouransa aikana mustanpuhuvasta goottiprinsessasta tarkaksi progeraattoriksi. Antinrannan pääinstrumentteja ovat efektoitu piano ja hämmästyttäviin äänialoihin taipuva laulu. Hän käyttää musiikinteossa apunaan myös erilaisia sensoreja ja algoritmeja.

Antinranta sai inspiraation New Narratives -singleen tulevaisuudentutkimuksen projektistaan, jossa hän pohti miltä maailma näyttää vuonna 2030.

– Kun luin erilaisia tarinoita ja raportteja maailmasta, tuli tunne että kaikki se, mitä aikuisesta elämästä kuvittelemme oli rikki, mikään ei pitänyt paikkaansa. En tunnistanut itseäni siitä kuvastosta, johon minut oli kasvatettu. Ihmettelin – kuten varmaan moni muukin pandemian keskellä eronnut – mitä tapahtui minulle, mutta että mitä tapahtui maailmalle?, Antinranta avaa singlen syntytarinaa.

Tarinan päähenkilö elää öisin, tapaa erilaisia ihmisiä salassa ja pohtii kohtaamisten merkitystä.

– New Narrativesin henkilö antaa anteeksi sen, että joskus asioiden merkitys ei ole sitä, mitä haluamme – emme voi kontrolloida ketään toista. Joskus emme ole ketään, emmekä kukaan. Mutta niinäkin aamuina meidän on valittava itsemme ja silloin rakkauden lisäksi tarvitaan myös armollisuutta – minä hyväksyn itseni, olen ystävä pimeyteni kanssa. Tähän New Narratives tarttuu.”

Antinrannan musiikillista filosofiaa määrittää jatkuva muutos ja tilan antaminen erilaisille, usein yllättäville toimijoille, kuten joulukuusen kuolinhetken ääneksikin tallennetulle biodatalle ja robotin sähkömagneettiselle säteilylle. Tulevalla Collective Displacement -levyllään hän tuo teksteihin mukaan myös radikaalin armon, jolla tarinankertoja suhtautuu elettyyn elämään ja sisäisiin demoneihin.

Kuuntele Antinranta: New Narratives täältä.

Pe 7.10. Bar Loosen yläkerta, (Annankatu 21, Helsinki)

Antinranta: New Narratives -singlen julkistusjuhla klo 18.30-20.30

Liven showtime 19.30

To 13.10. On The Rocks (Mikonkatu 15, Helsinki),

Co-headline-keikka norjalaisen Sturle Dagslansin kanssa

Showtime Antinranta 19.30

Showtime Sturle Dagsland 20.30

Liput 10€/12€

Antinranta-yhtyeen livekokoonpano keikoilla:

Auri Antinranta: laulu, koskettimet, koneet

Jussi Oskari: basso

Matti Parviainen: rummut

Jori Larres: kitara