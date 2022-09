Antti Häkkänen puolustusvaliokunnan puheenjohtajaksi

Häkkänen korostaa eduskunnan roolia uuden ulko- ja turvallisuuspolitiikan rakentamisessa. Venäjän toiminnasta johtuen turvallisuus edellyttää yhä tiiviimpää yhteistyötä eduskunnan ja valtiojohdon kesken.

"Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan perustaa rakennetaan nyt uuteen asentoon. Tarvitsemme päättäväisyyttä ja hyvää yhteistyötä eduskunnan ja valtiojohdon kesken", Häkkänen sanoo.

"Ukrainan ja Venäjän sota vaatii edelleen Suomen tukea ja lännen yhtenäistä rintamaa. Samalla on kuitenkin vietävä määrätietoisesti Suomen omaa turvallisuutta vahvistavat hankkeet maaliin. Nato-jäsenyys on nyt varmistettava, mutta samalla jo pohdittava minkälaisilla järjestelyillä Suomi maksimoi turvallisuutensa Nato-jäsenenä", Häkkänen sanoo.

"Omaa puolustuskykyä on kehitettävä aina reserviläistoiminnasta uusiin asejärjestelmiin. Yhä tärkeämmäksi nousee myös kokonaisturvallisuuden ajattelu ja yhteiskunnan kriisinkestävyys kaikessa lainsäädännössä. Energiassa, maakaupoissa tai muillakaan pehmeämmillä sektoreilla ei ole enää varaa sinisilmäisyyteen", Häkkänen lisää.



Antti Häkkänen on koulutukseltaan juristi ja sotilasarvoltaan reservin luutnantti. Hän on toiminut aiemmin muun muassa oikeusministerinä.