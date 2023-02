Antti Hurskaisen romaani Suntio lähestyy olemassaolon ydinkysymyksiä

Harry Salmenniemen ensimmäinen romaani Varjotajunta on ilmestynyt 23.1.2023 11:18:51 EET | Tiedote

Arvostetun runoilijan ja novellistin Harry Salmenniemen ensimmäinen romaani on ilmestynyt. VARJOTAJUNTA on hämmästyttävä kuvaus työmatkasta ja ikävästä ja kaikesta muustakin, kuten Mall of Triplasta, kuivasta croissantista, lasten ihanuudesta, kulttuurijournalismista...