Antti Palola jatkaa STTK:n puheenjohtajana

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola: Vastakkainasettelu työmarkkinoilla voimistuu 16.12.2021 11:44:00 EET | Tiedote

Tänään tehtävässä jatkamaan valittu STTK:n puheenjohtaja Antti Palola totesi työmarkkinakatsauksessaan, että vastakkainasettelu työnantajien ja palkansaajien välillä on kiistatonta ja lisääntymään päin. - Jonkinlainen vastakkainasettelu on normaalia, koska kummallakin on omat tavoitteensa. Mutta sen sijaan, että hakisimme näihin asti suomalaiseen yhteiskuntaan vakautta ja ennustettavuutta tuonutta yhteisymmärrystä, etenemme tänään jyrkentyneen epäluottamuksen ilmapiirissä.