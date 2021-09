Antti Palolaa pyydettiin jatkamaan STTK:n puheenjohtajana

Antti Palola on johtanut STTK:ta vuodesta 2013.

- Palolan johdolla keskusjärjestön edunvalvonta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen on palvellut jäsenliittojen tarpeita ja tavoitteita sekä huomioinut samalla työelämän, talouden ja yhteiskunnan muutoksissa esiin nousevia uusia ja yllättäviä haasteita. Palola on suorapuheinen, rakentava ja yhteistyötaitoinen neuvottelija niin työmarkkinapöydissä kuin yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä. Merikapteenin tausta ja vahva kokemus eri tehtävissä suomalaisessa ja kansainvälisessä ammattiyhdistytoiminnassa on työmarkkinoiden välillä kiivaissa tuulissa arvokas ominaisuus, Millariikka Rytkönen perustelee jatkopyyntöä.

Antti Palola kiitti STTK:n hallitusta luottamuksesta ja totesi olevansa valmis jatkamaan tehtävässään. Työmarkkinoilla eletään kiihtyvän muutoksen aikaa ja se heijastuu myös järjestöjen neuvottelutoimintaan.

- Keskusjärjestöjen rooli on muuttunut ja työnjako liittojen kanssa vähitellen selkiytynyt pitkien tupo-kausien jälkeen. STTK haluaa palkkaedunvalvonnan lisäksi tasapainoisia ratkaisuja palkansaajien turvan, hyvän työelämän, tasa-arvon ja työhyvinvoinnin vahvistamiseksi. Keskusjärjestöjen on myös kyettävä ennakoimaan maailman muutosta, joka ennemmin tai myöhemmin vaikuttaa ammattiliittojen edunvalvontaan. Sellainen on esimerkiksi ilmastonmuutos, jonka hillitseminen on suuri globaali ja kansallinen työelämän haaste – mutta samalla myös mahdollisuus.

62-vuotias Antti Palola on koulutukseltaan merikapteeni. Ennen STTK:n puheenjohtajuutta hän on toiminut Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtajana ja Suomen Laivanpäällystöliiton varatoiminnanjohtajana. Sitä ennen hän on toiminut Turun ruotsikielisen merenkulkuoppilaitoksen rehtorina ja aluksen päällikkönä. Hänellä on useita kotimaisia ja kansainvälisiä luottamustehtäviä.

Lisätietoja:

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, puhelin 040 821 0028

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola, puhelin 040 509 6030.