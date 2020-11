Antti Pentikäinen valmistelee totuus- ja sovintoprosessia Yhdysvalloissa – ”Yhdysvallat tarvitsee toivoa ihmisarvon toteutumisesta kaikille”

Vuosi sitten komennukselle Yhdysvaltoihin lähtenyt sovintoprosessien asiantuntija Antti Pentikäinen on sihteerinä ryhmälle, joka valmistelee totuus- ja sovintoprosessia Yhdysvalloille. ”En osannut odottaa näin suurta vastuuta, mutta olen tavattoman kiitollinen, että olen voinut auttaa taustalla maata valmistautumaan tervehtymisprosessiin, joka on osoittautunut päivä päivältä yhä välttämättömämmäksi”, Pentikäinen sanoo.

Yhdysvaltoja kuluvan vuoden aikana repineet rotumellakat, koronakriisi sekä poikkeuksellisen jännittynyt vaalitaistelu ovat tuoneet esiin sekä pitkäaikaiset jännitteet että rakenteellisen rasismin, joka ylläpitää ihmisryhmien välistä epätasa-arvoa. Pentikäinen kertoo kuitenkin, ettei presidentin vaalien tuloksella ole vaikutusta prosessin toteutumiseen.

”Totta kai vaalien tuloksella on vaikutusta siihen kuinka nopeasti kansallisessa prosessi päästään liikkeelle, mutta ilman tervehtymisprosessia tämän maan eri osapuolten on hyvin vaikea oppia jälleen luottamaan toisiinsa ja työskentelemään yhdessä”, Pentikäinen sanoo.

Valmisteluryhmässä, jonka sihteerinä Pentikäinen toimii, on edustajia niin Clintonin, Bushin, Obaman kuin Trumpinkin hallinnosta.

”Kaikille on selvää, että tämän tason asialle pitää olla molempien puolueiden yhteinen tuki. Tällä hetkellä kongressissa aloitteen takana on yli 170 demokraattiedustajaa, mutta vaalien jälkeen niin republikaanien kuin senaatin osallistumisen osalta päästään eteenpäin. Yhdysvalloissa työ on joka tapauksessa aloitettava ruohonjuuritasolta. On saatava käytännön näyttöä mitä tervehtymisprosessi voi tarkoittaa niin väestöryhmien väleihin kuin pitkäaikaisen rakenteellisen rasismin ongelmiin.”

Yhdysvalloissa on kuluvan vuoden aikana käynnistynyt tai suunnitteilla jo yli 20 paikallista komissiota. Osa niistä keskittyy väestöryhmien väleihin, toiset selvittävät historiallisia väärinkäytöksiä, kuten lynkkauksia tai mustien omaisuuden hävittämistä.

”Keskeistä on kuitenkin yhteisen vision rakentaminen rasismista vapaasta maasta, jossa jokaisen ihmisarvo voi toteutua. Ilman tällaista yhteistä visiota on vaikea tarkastella historiallisia vääryyksiä ja rakenteellisia ongelmia sekä varmistaa oikeudenmukaisuuden toteutumista samalla kun tuetaan yksilöiden ja yhteisöjen välien tervehtymistä”, kertoo Pentikäinen. Tarve prosessilla on kuitenkin tunnustettu hyvin laajasti.

Pentikäinen työskentelee sovintoprosessien asiantuntijana kongressin alaisessa United States Institute of Peace (USIP) -instituutissa sekä on perustanut sovintoprosessien kehittämiseen erikoistuvan keskuksen George Mason yliopiston Carter Schooliin. Nämä työskentelevät yhteistyökumppanina myös Diakonissalaitoksen, Helsingin seurakuntayhtymän ja Suomen Lähetysseuran perustamassa #sovinto-ohjelmassa, joka edistää yksilöiden ja yhteisöjen halua ja kykyä toimia sovinnon rakentajina.