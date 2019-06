Antti Rinne esittää Suomen seuraavaksi EU-komissaariksi Jutta Urpilaista

SDP:n puheenjohtaja, hallituksen muodostaja Antti Rinne aikoo esittää kansanedustaja Jutta Urpilaista, 43, Suomen seuraavaksi EU-komissaariksi.

- Jutta Urpilainen on näyttänyt merkittävän osaamisensa useaan kertaan ja koen, että hän on oikea valinta EU-komissaarin vaativaan tehtävään. Upea ihminen, osaava ihminen. Nyt on aika rikkoa tämäkin lasikatto. Jutta on rikkonut niitä ennenkin, sanoo Rinne.

Urpilainen on Parlamenttienvälisen liiton (IPU) Suomen johtokunnan puheenjohtaja ja ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustaja. Hän on toiminut aiemmin SDP:n puheenjohtajana sekä valtiovarainministerinä.