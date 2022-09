Antti Tuomaisen hittitrilogian viimeisessä osassa äärikäytännöllinen vakuutusmatemaatikko Henri Koskinen päätyy suurten ratkaisujen äärelle

Vakuutusmatemaatikko ja seikkailupuistoyrittäjä Henri Koskinen muuttaa yhteen taidemaalari Laura Helannon ja tämän tyttären kanssa. Samaan aikaan, kun Henri huomaa päätyneensä herttoniemeläisen isäkerhon aktiivijäseneksi, alkaa kilpaileva puistoyrittäjä laajentaa toimintaansa rikollisin keinoin. Kuinka yhdistää yhä koveneva seikkailupuistobisnes ja ennustamaton uusperhearki? Niillä tuntuisi olevan vain yksi yhteinen nimittäjä: kumpikin sietää huonosti ruumiita. Ratkaistakseen mahdottoman yhtälön Henri joutuu astumaan kauas matemaattisen tarkasti rajatulta mukavuusalueeltaan.

Majavateoria päättää lukijat hurmanneen, vakuutusmatemaatikko Henri Koskisesta kertovan trilogian. Trilogia herätti suurta kansainvälistä kiinnostusta, ja sen oikeudet myytiin 17 maahan heti ensimmäisen osan ilmestyttyä. Sarjasta kiinnostui myös Hollywood, ja nyt tekeillä on Jäniskerroin-elokuva, jonka pääosaan on nimetty Steve Carrell.

Antti Tuomainen on yksi Suomen kansainvälisesti menestyneimmistä nykykirjailijoista. Hänen teoksiaan on julkaistu yli 30 maassa, hän on voittanut muun muassa Vuoden johtolanka -palkinnon (2010), parhaan pohjoismaisen dekkarin palkinnon Petrona Awardin (2020), ja hänen teoksiaan on ollut ehdolla kansainvälisten kirjallisuuspalkintojen saajaksi useita kertoja. Britannian arvostetuimpiin sanomalehtiin kuuluva The Times on nimennyt Tuomaisen Euroopan hauskimmaksi kirjoittajaksi. Viime kesänä Elisa Viihde Viaplay julkaisi tv-sarjan Tuomaisen romaanista Mies joka kuoli (2016).

Antti Tuomaisen romaaneista sanottua:

”Kotimaisen dekkarin kentällä Tuomainen on 2000-luvun ilmiömäinen tähti.” – Aamulehti

"Aikamme merkittävin kotimainen dekkarikirjailija." – Kauppalehti Optio

"“Tuomaista ei tunneta jaarittelusta. Hänet tunnetaan vauhdikkaista, sujuvista ja harkituista jännitysromaaneista." – Helsingin Sanomat

"Kun jo Jäniskerroin oli täysosuma, niin miksi pitäisi kutsua Hirvikaavaa, joka on vielä hauskempi, vauhdikkaampi ja jännittävämpi?" – Kansan Uutiset

Majavakerroin on arvosteluvapaa ilmestyessään 7.10.2022.

Haastattelupyynnöt ja pdf-vedokset: jenni.heiti@otava.fi

Sähköiset ja fyysiset arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi