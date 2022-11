Apollonia-palkinto materiaalitutkija Pekka Vallitulle

Professori Pekka Vallitun laaja-alainen tutkimus on keskittynyt erityisesti kuitumateriaaleihin ja kuitulujitteisiin rakenteisiin, joita on voitu hyödyntää esimerkiksi protetiikassa, paikkaushoidossa ja oikomishoidossa sekä luuta korjaavissa kirurgisissa implanteissa niin hammas- kuin yleislääketieteen puolella.

– Biomateriaali jäljittelee luun rakennetta ja fysikaalisia ominaisuuksia. Tavoitteena on myös jäljitellä luonnossa esiintyviä kudosten välisiä lujia sidoksia, joita löytyy esimerkiksi hammaskiilteen ja hammasluun väliltä.

Yksi uusimmista biomateriaalitutkimuksen poluista on vienyt Vallitun tutkimaan muun muassa pandojen purentatoimintaa, bamburuokavaliota ja sen evolutiivisia vaikutuksia purentaelimistöön.

– Tärkein tehtäväni on löytää poikkeuksellisiakin tutkimusavauksia ja syöttää niitä laajalle tutkimusverkostolle.

Hän pitää myös tärkeänä oman tutkimusinnostuksensa välittämistä nuorille tutkijoille.

­Vallittu toimii tällä hetkellä professorina ja laitoksen johtajana Turun yliopistossa sekä johtaa Turun kliinistä biomateriaalikeskusta. Lisäksi hänet tunnetaan innostavana kouluttajana kotimaassa ja ulkomailla.

Lennokkisharrastuksesta lähtenyt uteliaisuus materiaaleihin sysäsi Vallitun ensin opiskelemaan hammasteknikoksi. Kiinnostus materiaalitutkimukseen vei hänet edelleen jatkamaan opintoja hammaslääketieteelliseen, ja hän valmistui sekä hammaslääketieteen lisensiaatiksi että tohtoriksi vuonna 1994 Kuopion yliopistosta. Protetiikan ja purenatafysiologian erikoishammaslääkäriksi hän valmistui vuonna 2000.

Vallitun tieteelliset ansiot ovat mittavat. Hän on toiminut Turun yliopiston professorina lähes 20 vuotta, ollut kirjoittajana yli 680 vertaisarvioidussa artikkelissa sekä ohjannut 38 väitöskirjaa. Vallitulle on myös myönnetty lukuisia merkittäviä tieteellisiä tunnustuksia ja apurahoja. Vallitun ja tutkimusryhmän tutkimusten pohjalta on myönnetty yli 140 patenttia, ja tutkimustyö on synnyttänyt myös alan yrityksiä.

Apollonia-palkintoa (10 000 €) on jaettu vuodesta 1997 ja tänä vuonna palkinto myönnettiin 14. kerran.

Lisätiedot:

Prof. Pekka Vallittu, pekka.vallittu@utu.fi, p. 040 574 8200