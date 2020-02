Apotin ensimmäinen viikko takana

Potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apotin aloitusviikolla yleistilanne on ollut hyvä, mutta tilanne vaihtelee yksiköittäin. Sairaalat toimivat normaalisti eikä päivystyspoliklinikoilla ole ollut Apotista johtuvaa ruuhkaa.

Apotin käyttö laajeni HUSissa 1.2.2020 Hyvinkään, Lohjan, Länsi-Uudenmaan ja Porvoon sairaanhoitoalueille ja HYKS-sairaanhoitoalueella Jorvin sairaalaan sekä Naistentautien ja synnytysten ja Psykiatrian yksiköihin. Peijaksen sairaalassa Apotti otettiin käyttöön jo marraskuussa 2018. Apotin laajentuminen lähes 10 000 työntekijän käyttöön on tuonut omat haasteensa päivittäiseen työhön.

Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi on seurannut koko aloitusviikon tiiviisti käyttöönoton etenemistä. Teknisiä ongelmia on ollut, järjestelmän käyttöön sopeutuminen on välillä takkuillut ja henkilökunta on harmitellut oman työn hidastumista. Kokonaisuutena ensimmäinen käyttöönottoviikko on kuitenkin sujunut suunnitellusti.

”Teknisiä ongelmia on noussut esiin ja selvitykseen odotetusti, ja niiden nopea ratkaiseminen on erittäin tärkeää. Tiedän, että Apotti on hidastanut työtä. Se on aivan luonnollista, kun on kyse näin suuresta toiminnanmuutoksesta. Ylipäätään muutos näyttäytyy erilaisena isommissa ja pienemmissä yksiköissä”, Mäkijärvi sanoo.

Mäkijärven mukaan HUSin henkilökunta ja Apotin tekninen tuki ovat tehneet hartiavoimin töitä, jotta potilaiden hoito ei häiriintyisi käyttöönoton aikana.

“Tässä olemme onnistuneet, eivätkä Apotin ensimmäisen käyttöviikon haasteet ole merkittävästi häirinneet sairaaloiden toimintaa. Myös päivystystoiminta on sujunut ilman häiriöitä, vaikka joinakin päivinä potilasmäärät ovat olleet Apotista riippumattomista syistä varsin suuria”, Mäkijärvi toteaa.

Tilannetta seurataan HUSissa jatkuvasti. Tukea kohdennetaan lisäämällä koulutusta sekä siirtämällä teknisiä ja kliinisiä resursseja sinne, missä niitä eniten tarvitaan.

Apotin tekninen käyttöönottovaihe jatkuu vielä useita viikkoja. Apotin alku on joka tapauksessa ollut lupaava ja kiitos siitä kuuluu Mäkijärven mukaan ennen kaikkea HUSin motivoituneelle henkilökunnalle.

Apotin käyttöönoton etenemisestä kerrotaan uutisseurannalla osoitteessa www.hus.fi/apotti

HUSissa on käynnissä laaja potilas- ja asiakastiedon hallintaa koskeva toiminnanuudistus. Uusi, yhdenmukaisempi tapa kirjata ja hyödyntää tietoa parantaa laatua ja vahvistaa potilasturvallisuutta. Merkittävän kehityshankkeen mahdollistaa siirtyminen uuteen Apotti-potilas- ja asiakastietojärjestelmään kaikissa HUSin yksiköissä vuoden 2020 loppuun mennessä. Lisäksi otetaan käyttöön uusi, HUSin asiakkaille suunnattu sähköisen asioinnin palvelu, Maisa. Maailmalla lähes 500 sairaalassa käytössä olevan Epic-pohjaisen järjestelmän toimittaa HUSille Oy Apotti Ab.