Apteekkien etämyyntipalveluiden lääkeneuvontaa tulee kehittää

EMAn lehdistötilaisuus 16.12.2022 14.12.2022 15:03:17 EET | Kutsu

Euroopan lääkevirasto EMA järjestää lehdistöinfon ajankohtaisista asioista perjantaina 16.12.2022 klo 12 Suomen aikaa. Tilaisuutta voi seurata verkon kautta. Lisätietoja Kutsu: The next press briefing is taking place on Friday, 16 December at 11:00 (CET). Information is provided on our website here. The press briefings are streamed via Europe by Satellite and can be followed on EMA's YouTube channel. Journalists who would like to actively participate in the press briefing need to be first accredited by the EMA. They can submit their request to be accredited via email to press@ema.europa.eu attaching a copy of their press pass or a letter from the editor confirming their affiliation. Once accredited they will receive invitations to all future EMA press briefings.