Arene ja Tradenomit: Yhä useampi tulevaisuuden maisteri valmistuu ammattikorkeakoulusta

- Tutkinnon arvostus kasvaa sitä mukaa, kun sen suorittaneiden määrä työelämässä lisääntyy. Tunnettuuden kasvattamista hankaloittaa kuitenkin itse tutkintonimike, joka ei yleisesti ymmärrettävällä tavalla kerro tutkinnon tasosta tai sisällöstä, sanoo Tradenomien valtuuston puheenjohtaja, tradenomi (YAMK) Jaana Carlenius. - YAMK-tutkinnot ovat koulutusjärjestelmämme kaikkien parhaiten työllistäviä tutkintoja ja tuottaa työelämän tarvitsemaa osaamista, Carlenius jatkaa.



Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto ja tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin kuin yliopiston maisteritutkinnot. Muualla Euroopassa vastaavat tutkinnot ovat nimeltäänkin maisteritutkintoja. Tällä hetkellä maisteritasoista osaamista kasvukeskusten ulkopuolelle tuottavat juuri ammattikorkeakoulut. Myös osaamistarveselvitykset osoittavat työelämän tarvitsevan juuri ammattikorkeakoulujen tutkintojen tuottamaa osaamista.



- Maisteri-nimikkeen käyttöönotto selkeyttäisi tilannetta ja se olisi luonteva kehitysaskel YAMK-tutkintojen kehityskaareen, arvioi Arenen toiminnanjohtaja Ida Mielityinen. - Nimikkeen muuttaminen kertoisi tutkinnon tason, mutta se ei muuttaisi tutkinnon omaleimaista, työelämälähtöistä profiilia. Ja jo nykyiselläänkin YAMK-tutkintonimikkeet ovat englanniksi Master of -muotoa, Mielityinen muistuttaa.



YAMK-tutkintoja koskeva kokeilulaki tuli voimaan vuoden 2002 alussa. Pysyvästi YAMK-tutkinnot vakinaistettiin koulutusjärjestelmäämme vuonna 2005. Tähän mennessä YAMK-tutkintoja on suoritettu kaikilla aloilla yhteensä yli 30 000.



Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen päätehtävä on ammattikorkeakoulujen yhteisen edun ajaminen. Arenen jäsenenä ovat kaikki 24 ammattikorkeakoulujen rehtoria ja ammattikorkeakoulua. arene.fi