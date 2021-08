Arkkitehtien ateljeekoti Hvitträsk juhlii 50 vuotta museona

Kirkkonummen Luomassa sijaitseva arkkitehtien Gesellius, Lindgren ja Saarinen ateljeena ja kotina tunnettu Hvitträsk on tänä vuonna toiminut museona viisikymmentä vuotta, joista 21 vuotta Museoviraston huolehtimana. Suomen kansallismuseon museoperheeseen kuuluva Hvitträsk on avoinna tällä kesäkaudella 30.9. asti, ja siellä on esillä syyskuussa Alma Jantusen lasiesineitä.

Kirkkonummella sijaitseva Hvitträsk valmistui 1903. Kuva: Museovirasto

Nuori arkkitehtikolmikko Eliel Saarinen, Herman Gesellius ja Armas Lindgren löysivät paikan yhteiselle ateljeekodilleen suunnitellessaan taloa lähistöllä. He ostivat Marievik-palstan Vitträsk-järven rannalta Kirkkonummelta vuonna 1901. Vuonna 1903 valmistui päärakennus, jonka eri osiin arkkitehdit asettuivat puolisoineen. Pisimpään talossa asui Saarinen, jonka perhe muutti Yhdysvaltoihin 1923. Hvitträsk säilyi tämän jälkeenkin perheen kesäasuntona.



Kun Yhdysvaltoihin asettunut Eliel Saarinen päätti 1940-luvun lopussa myydä Hvitträskin, hän toivoi siitä presidentin asuntoa tai Arkkitehtiliiton edustustilaa. Hvitträsk myytiin kuitenkin yksityisille omistajille ja avattiin museona 1971 Gerda ja Salomo Wuorion säätiön toimesta. Vuonna 1981 Suomen valtio osti Hvitträskin ja museotoimintaa pyörittivät opetusministeriö ja Hvitträsk-säätiö. Alkuvuodesta 2000 Hvitträsk siirtyi Museoviraston hallintaan ja avattiin yleisölle peruskorjauksen jälkeen toukokuussa 2000.



Nykyisin Hvitträsk toimii kesäisin avoinna olevana museona, joka on pihapiireineen kauttaaltaan kansallisromanttisen tyylin ja suomalaisen art nouveau -kauden keskeinen taidonnäyte. Hvitträskissä vierailee vuosittain lähes kaksikymmentätuhatta arkkitehtuurin, designin ja historian ystävää – merkittävä osa ulkomailta. Rakennus vaatii jatkuvaa kunnostamista ja ylläpitoa, josta huolehtii Senaatti-kiinteistöt.



”Täksi kesäksi restauroitiin Saaristen kylpyhuone, jossa korjattiin vuosien aikana tulleita vesivahinkoja. Tähän liittyvien purkutöiden yhteydessä pintojen alta löydettiin alkuperäisiä 1900-luvun alun kerroksia ja tilaa ennallistettiin Saaristen ajan asuun”, intendentti Mikko Teräsvirta Suomen kansallismuseosta kertoo.



50-vuotisjuhlan kunniaksi Hvitträskissä järjestetään perjantaina 20.8.2021 ohjelmaa. Päivä on myös osuvasti Eliel Saarisen ja tämän pojan Eeron syntymäpäivä. Museoon on vapaa pääsy, puutarhassa järjestetään opastuksia ja klo 13 Hvitträskissä ja sen parissa viisikymmentä vuotta töitä tehnyt Pepita Ehrnrooth-Jokinen kertoo museon historiasta intendentti Mikko Teräsvirran haastattelussa. Keskustelu tallennetaan ja tulee katsottavaksi jo ensi viikolla Suomen kansallismuseon YouTube-tilille. 8.9. alkaen Hvitträskissä voi ihastella Postin taidepalkinnon vastikään voittaneen taiteilija Alma Jantusen lasiesineitä.



Hvitträsk on perjantaina avoinna klo 11–17.



Lisää juhlapäivän sisällöstä: https://www.kansallismuseo.fi/fi/tapahtumat/hvittrask-50-vuotta-museona



Hvitträskin historiaa videoin: https://www.kansallismuseo.fi/fi/ajankohtaista/onnea-50-vuotias-hvittraskin-museo Lisätiedot

