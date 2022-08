Arkta-rakennuskonserni kasvaa – Tommi Saarinen nimitetty toimitusjohtajaksi Turkuun

Arkta-konserni lyhyesti

Vuonna 1988 perustettu Arkta-konserni rakentaa asuntoja sekä päiväkoteja, kouluja ja muita yhteiskuntatiloja. Konserniin kuuluvat asuntorakentajat Arkta Rakennus Oy Pirkanmaalla, Arkta Reponen Oy pääkaupunkiseudulla, Arkta Kultti Vaasan talousalueella sekä 1.8.2022 alkaen Arkta Turku Oy Turun seudulla. Yhteiskuntatiloja rakentavat Arkta Rakennuskultti Oy pääkaupunkiseudulla ja Arkta Kultti Oy Vaasan talousalueella. Konserniin kuuluu myös Heinolassa betonielementtejä valmistava Arkta Laatuseinä Oy.

Arkta-konserni on suomalainen rakennusalan perheyhtiö, jonka pääkonttori on Ylöjärvellä ja se työllistää runsaat 220 ammattilaista sekä tuhat henkilöä kumppaneiden palveluksessa. Arkta on rakentanut jo 15 000 asuntoa. Vuonna 2021 sen liikevaihto oli 137,4 miljoonaa euroa. Konsernin toimitusjohtaja on Maarit Sääksi.