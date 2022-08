Arkta Reposen toimitusjohtajaksi Eero Lehtomäki A-Kruunulta

Eero Lehtomäki siirtyy Arkta Reposelle A-Kruunun rakennuttamisjohtajan paikalta, missä hän on toiminut yli seitsemän vuoden ajan. Kokemusta rakennustekniikan diplomi-insinöörille on kertynyt myös rakennusliikkeissä sekä Helsingin kaupungin ATT:ssa.

– Tehtäväni on johtaa Arkta Reposen kasvua sekä prosessien kehittämistä. Meidät tunnetaan puukerrostalojen uranuurtajana, mutta olemme monipuolinen asuntorakentaja. Moderni rakennusliike hallitsee kaikki materiaalit, Eero Lehtomäki sanoo.

– Arkta Reposella on merkittävät kasvutavoitteet. Tulemme monipuolistamaan tuotantoamme sekä käynnistämään lisää omaperustaisia hankkeita. Pidän tärkeänä myös osallistua keskusteluun rakennusalan tuottavuuden parantamisesta – vähentämällä hukkaa ja toimimalla fiksummin tuotamme lisäarvoa asiakkaille ja yhteiskunnalle, Lehtomäki toteaa.

Tietoa asuntorakentamisen kehittämiseen

Arkta Reponen on rakentanut ja rakentaa pääkaupunkiseudulla useita hankkeita, jotka kehittävät asuntorakentamista ja puurakentamisen menetelmiä. Esimerkiksi Vantaan Tikkurilassa on valmistumassa kolmen puukerrostalon ja 102 asunnon asunto-osakeyhtiö Huvikumpu. Helsingin Kuninkaantammessa uusien identtisten puu- ja betonikerrostalojen ominaisuuksia on vertailtu tutkimusprojektissa. Helsingin Verkkosaaressa energiayhtiö Helenin kanssa Arkta Reponen tutkii energiatehokkuusratkaisuja CO 2 -0 -hankkeessa, ja Vuosaaressa on käynnistymässä jatkokehityshanke Jätkäsaareen rakennetuille Vihreistä vihrein -hankkeen kerrostaloille.

– Hienoa saada Eero johtamaan Arkta Reposen innovatiivista ja kehityshakuista toimintaa. Koko organisaatiolla on paljon kokemusta ja osaamista laadukkaasta ja nykyaikaisesta asuntorakentamisesta. Konsernin sisällä jaamme parhaita ratkaisuja kaikilla toimialueillamme, Arkta-konsernin toimitusjohtaja Maarit Sääksi kertoo.

– Haluan samalla kiittää lämpimästi yhtiön aiempaa vetäjää Mika Airakselaa hänen pitkästä työurastaan yhtiössä ja toivottaa kaikkea hyvää jatkoon, Maarit Sääksi jatkaa.

Johtamisessa totuuden hetki on joka päivä

Eero Lehtomäki uskoo valmentavaan johtamiseen, jossa osaavien ammattilaisten parhaat puolet saadaan esiin tukemalla heidän omia vahvuuksiaan.

– Tuloksia syntyy, kun annat selkeät tavoitteet, tuet ja osoitat luottamusta. Omien vahvuuksien ja luontaisten toimintatapojen löytäminen motivoi jokaista meistä, Eero pohtii.

Eeron iltapuhteisiin on parin viime vuoden ajan kuulunut kiinteistö- ja rakennusalan EMBA-tutkinto, jonka suorittaminen on loppusuoralla. Muuten hän omistaa vapaa-aikansa perheelle ja monipuolisille liikuntaharrastuksille.