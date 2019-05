Arrow Digita StartUp Challenge -innovaatiokilpailun voittajan Mato Engineeringin ratkaisu parantaa rakennustyömaiden seurantaprosesseja

Arrown ja Digitan StartUp Challenge huipentui torstaina 23.5.2019 Arrow Summitissa voittajaratkaisun valintaan ja palkitsemiseen. Kilpailun tavoitteena oli rohkaista startupeja käynnistämään ja kehittämään IoT-liiketoimintaa.

Kilpailun voittaja Mato Engineering on kehittänyt ammattirakentajien käyttöön Matolog CURE -palvelun, jonka tarkoituksena on parantaa betoninvaluprosessia rakennustyömailla reaaliaikaisella mittauksella ja lujuuden mittauksella. Järjestelmä koostuu mitta-antureista, langattomasta tiedonsiirrosta ja pilvianalytiikasta.

”Olemme yleisesti erittäin tyytyväisiä kilpailijoiden tuottamien ratkaisujen tasoon. Arvioimme ratkaisut kolmesta näkökulmasta: merkityksellisyys, liiketoimintapotentiaali ja ratkaisun käytettävyys ja helppous. Kilpailun voittajan Mato Engineeringin ratkaisu vastasi parhaiten kaikkiin kolmeen aspektiin”, kertoo tuomariston jäsen markkinointipäällikkö Kaisa Mustola Arrowlta.

”MATOlog Curen kolme keskeistä käyttötarkoitusta ovat betonin kovettumisen seuranta valun alkuvaiheessa, betonin kuivumisen seuranta sekä rakennekosteuden seuranta käytön aikana. MATOlog Cure koostuu anturin lisäksi pilvipohjaisesta verkkopalvelusta, jossa kypsyysmalli arvioi betonin lujuuskehitystä”, kertoo MATOlog Engineeringin toimitusjohtaja Marko Oikarinen. ”MATOlog Cure soveltuu erinomaisesti siltojen, betonirakennusten, lattiavalujen ja pohjien seurantaan”, jatkaa Oikarinen. MATOlog Cure raportoi mittaustuloksista Digitan IoT-tietoverkon avulla toimien täysin itsenäisesti. Se ei tarvitse ulkopuolisia tukilaitteita kuten WiFi-reititintä, muuntajaa eikä SIM-korttia eikä myöskään ulkopuolista sähköä.

Challengen tuomareina toimivat Arrown EMEA-alueen IoT liiketoimintajohtaja Andrew Bickley, aluemyyntipäällikkö Veikko Sohlman, markkinointipäällikkö Kaisa Mustola ja Digitasta IoT-palveluista vastaava johtaja Ari Kuukka ja viestintä- ja markkinointijohtaja Minna Flink.

Digita omistaa ja operoi Suomen johtavaa valtakunnallista maanpäällistä televisio- ja radioverkkoa ja on maan suurin riippumaton tietoliikennemastojen omistaja. Yhtiö on digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden tarjoaja. Digitan palveluihin kuuluvat tietoliikennemastot, konesali- ja esineiden internet (IoT) -palvelut ja tulevaisuuden broadcasting-palvelut. Palveluita tarjotaan maan suurimmille matkapuhelinoperaattoreille, internet- ja mediayhtiöille, infrastruktuuriyhtiöille ja kiinteistöjen omistajille. Digitassa työskentelee valtakunnallisesti 180 alan osaajaa.