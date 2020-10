Artesaaniruoan mestaruutta Raisiossa tavoittelee 66 yritystä 130 tuotteella

Jaa

Raisiossa lokakuun 14. – 16. päivä järjestettävään Artesaaniruoka SM 2020 -kilpailuun on ilmoittautunut 66 yritystä yli 130 tuotteella. – Kilpailu järjestetään nyt viidennen kerran ja tällä kertaa osallistujia on kaikkialta Suomesta, iloitsee Suomen Artesaaniruoka ry:n puheenjohtaja Eija Lamsijärvi. – Kaikki tuotteet ovat käyneet läpi esikarsintaseulan, jossa on tarkastettu, että ne täyttävät artesaaniruoan kriteerit. Niitä ovat mm. se, että tuote on valmistettu paikallisista raaka-aineista ilman keinotekoisia aromeja tai säilöntä- ja väriaineita. Samalla on myös varmisteltu, että tekijän kädenjälki näkyy tuotantoketjussa, Lamsijärvi jatkaa.

Artesaaniruuan SM 2020

Kilpailutuotteet arvioidaan keskiviikkona 14.10. Rasekon kampuksella (Eeronkuja 3, Raisio) klo 9 - 17. Tuomariston työskentelyä on mahdollista seurata tuolloin aulan lasiseinien läpi. Tuomaristossa ovat edustettuina mm. artesaaniruokien ammattilaiset, keittiömestarit, matkailu- ja ravintola-ala, vähittäiskauppa, kehittäjätahot, media sekä maa- ja metsätalousministeriö.

Kilpailun tulokset julkaistaan palkintojuhlassa Naantalin kylpylän Ballroomissa (Matkailijantie 2, Naantali) torstaina 15.10. klo 19.30 alkaen. Median edustajat ovat tervetulleita juhlaan.

Voittajatuotteet ovat esillä myös Lähiruokamarkkinoiden yhteydessä Rasekossa perjantaina 16.10. klo 12 – 18. Lista kilpailuun ilmoittautuneista yrityksistä sekä tuomariston kokoonpano löytyvät kilpailusivustolta www.artesaaniruoka2020.fi

– Tuotekilpailun ohella Artesaaniruoka SM -viikolla on tarjolla runsaasti oheisohjelmaa, mm. kaksi seminaaria, kiertoajelu saariston matkailuyrityksissä, ruokatoimijoiden treffit, palkintoillallinen sekä Lähiruokamarkkinat, kertoo kilpailun johtaja, Raision seudun koulutuskuntayhtymän kehittämisasiantuntija Tomi Aho.

Seminaarit järjestetään hybridimuotoisesti eli paikalle Raision kirjaston Martinsaliin otetaan rajoitettu määrä kuulijoita ja muut kiinnostuneet voivat seurata ohjelmaa Rasekon Youtube-kanavan tai Teamsin kautta. Myös osa puhujista esiintyy etäyhteydellä.

- Seminaareissa meillä on tosi kova kattaus alan asiantuntijoita. Esimerkiksi Turun Yliopiston professori Anu Hopia puhuu moniaistillisista ruokakokemuksista, Saara Kankaanrinta Qvidjan koetilalta kertoo, miten päästään ympäristön tilaa heikentävästä maataloudesta ympäristöä parantavaan toimintaan ja Brahea-keskuksen Johanna Mattila avaa innovatiivista varsinaissuomalaista ruokakulttuuria, Aho hehkuttaa.

Suurella yleisöllä on mahdollisuus tutustua voittajatuotteisiin perjantaina 16.10. klo 12 – 18 Rasekon Eeronkujan toimipisteessä järjestettävien Lähiruokamarkkinoiden yhteydessä. Markkinoilla myyjinä on osa kilpailussa mukana olevista yrityksistä ja niiden lisäksi lähialueiden lähiruoan tuottajia. - Markkinat järjestetään viranomaisten antamat turvallisuusohjeet huomioiden. Toivommekin, että myös yleisö osallistuu markkinoille vastuullisesti mm. noudattamalla alueellista maskisuositusta, Tomi Aho toivoo.

Lisätietoa kilpailusta ja oheistapahtumista saa

- tapahtuman verkkosivuilta www.artesaaniruoka2020.fi - kilpailun johtajalta, Rasekon kehittämisasiantuntija Tomi Aholta, tomi.aho@raseko.fi, puh. 044 705 7461 - Artesaaniruoka ry:n puheenjohtaja Eija Lamsijärveltä, sm@ruoka-artesaanit.fi, puh. 040 056 6739 ************************************************** 66 företag tävlan om mästerskapet i mathantverk med 130 produkter Till den finska mästerskapstävlingen i mathantverk, som arrangeras i Reso den 14 – 16.10.2020, har 66 företag anmält totalt 130 produkter. – Tävlingen arrangeras nu för femte gången, och denna gång har vi tävlande från hela Finland, gläder sig Eija Lamsijärvi, ordförande för Mathantverk i Finland R.f. Alla produkter har genomgått en förhandsgranskning, där det avgörs huruvida produkterna uppfyller kriterierna för mathantverket. Till kriterierna hör bl.a. att produkten är tillverkad av lokala råvaror, utan tillsatta aromer, färg- eller konserveringsmedel. Samtidigt kontrolleras att handen har varit med genom hela processen, fortsätter Lamsijärvi.

Tävlingsprodukterna utvärderas onsdagen den 14.10 kl 9 – 17 i campus Raseko, (Eeronkuja 3, Reso). Man kan då följa med juryarbetet genom glasväggarna. Juryn består av experter från mathantverkarna, köksmästare, turism- och restaurangbranschen, detaljhandeln, utvecklare, media och jord- och skogsbruksministeriet.

Tävlingsresultaten offentliggörs under prisutdelningsgalamiddagen i Nådendal Spa Ballroom (Matkailijantie 2, Nådendal), torsdagen den 15.10 med början kl 19.30. Representanter från media är välkomna att delta i festen.

Man kan bekanta sig med vinnarprodukterna under Närmatsmarknaden, som arrangeras i Raseko på fredagen 16.10.2020 mellan kl 12 och 18. En förteckning över de till tävlingen anmälda företagen samt juryns sammansättning finns på tävlingens hemsida www.artesaaniruoka2020.fi

- Förutom själva FM arrangeras en hel del mathantverksrelaterat program under tävlingsveckan, bl.a. två seminarier, besök till turismföretag i skärgården, branschträffen för aktörer inom livsmedelsbranschen, prisutdelningsgalamiddagen och närmatsmarknaden, berättar tävlingsledare Tomi Aho, utvecklingsexpert i Samkommunen för utbildning Raseko Raision seudun koulutuskuntayhtymä.

Seminarierna arrangeras enligt s.k. hybridmodell, d.v.s. i Martinsali i Reso bibliotek finns ett antal platser och de övriga intresserade kan följa med seminarierna via Rasekos Youtube-kanal eller via Teams. En del av seminarietalarna deltar på distans.

-Seminarierna håller hög standard. t.ex talar Anu Hopia från Turun Yliopisto om smakupplevelsen med flera sinnen, Saara Kankaanrinta från Qvidja försöksgård berättar hur man från att idka jordbruk på ett sätt som belastar omgivningen kan ändra till ett sätt som gynnar omgivningen. Johanna Mattila från Braheacentret vid Turun Yliopisto öppnar upp den innovativa matkulturen i Egentliga Finland, berättar Tomi Aho.

Allmänheten har möjlighet att bekanta sig med vinnarprodukterna under Närmatsmarknaden, som arrangeras i Raseko (Eeronkuja 3, Reso) fredagen den 16.10 kl 12 – 18. Som försäljare på marknaden finns mathantverkare, som deltagit i tävlingen, tillsammans med lokala producenter. – Marknaden arrangeras med beaktande av alla myndighetsanvisningar beträffande säkerheten. Vi önskar att besökarna deltar på ett ansvarsfullt sätt bl.a. genom att följa den lokala rekommendationen om att använda ansiktsmask, säger Tomi Aho förhoppningsfullt. Tilläggsuppgifter om tävlingen - hittas på hemsidan www.artesaaniruoka2020.fi/svenska - ger Eija Lamsijärvi, ordförande för Mathantverk i Finland R.f. sm@ruoka-artesaanit.fi, tel 040 056 6739 - ger tävligsledare Tomi Aho, tomi.aho@raseko.fi, tel 044 705 7461

Kuvat Artesaaniruuan SM 2020 Lataa