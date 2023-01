Arvorakennusten korjaussuunnittelun erityisosaaja Saija Varjonen A-Insinöörien yksikönjohtajaksi Tampereelle

DI Saija Varjonen on nimitetty A-Insinöörien korjaussuunnittelun palveluyksikön yksikönjohtajaksi Tampereelle 1.1.2023 alkaen. A-Insinööreissä lähes 15 vuoden uran tehnyt Varjonen on toiminut kuntotutkimusten ja korjaussuunnittelun projekti- ja suunnittelupäällikkönä sekä suunnittelujohtajana. Varjonen on työskennellyt aiemmin myös tutkijana Tampereen teknillisessä yliopistossa. Tampereen ja Pirkanmaan korjaussuunnittelupalveluista aiemmin vastannut Mikko Tarri siirtyy A-Insinöörien uuden rakennusterveyspalvelut ja kestävä kehitys -yksikön johtoon.

Viime vuosina A-Insinöörit on kehittänyt voimakkaasti uusia korjaussuunnittelun digitaalisia ja kestävää rakentamista edistäviä palveluita. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen, elinkaaren hiilijalanjäljen ja kiertotalouden huomioiminen ovat olennainen osa myös suojeltujen kohteiden korjaussuunnittelua. Saija Varjonen on perehtynyt etenkin kirkkojen ja suojeltujen arvorakennusten korjaussuunnitteluun.

– Suojellut rakennukset vaativat monenlaista ammattitaitoa. Kuntotutkimusten lisäksi tarvitaan yleensä rakennushistoriaselvitys ja väri- ja materiaalitutkimuksia, jotta suunnittelussa voidaan huomioida rakennuksen muutosvaiheet ja vanhojen materiaalien ominaisuudet. Koekorjauksilla ja mallitöillä on myös suuri rooli historiaa kunnioittavan ja pitkäaikaisen korjausmenetelmän valinnassa, Varjonen sanoo.

– Urani alkuvuosina kuntotutkimus- tai suunnittelukohteenani oli tyypillisesti 70-luvun betonikerrostalo. Viime aikoina kohteeni ovat olleet pääosin suojeltuja arvokiinteistöjä. Mieleenpainuvia hankkeita ovat olleet esimerkiksi Hatanpään kartanon ja Nokian kirkon julkisivukorjaukset.

A-Insinöörit hyödyntää laajasti digitalisaatiota myös korjaussuunnittelussa.

– Esimerkiksi kirkkorakennuksen digitalisointi helpottaa päätöksentekoa ja auttaa havainnollistamaan korjattavan kokonaisuuden. Etua on myös siitä, että digitaalisen kaksosen avulla voidaan dokumentoida nykytilanne ja parantaa käytettävyyttä sekä käyttäjälähtöisyyttä, Varjonen jatkaa.

Varjosen vetämässä korjaussuunnitteluyksikössä työskentelee 45 korjausrakentamisen asiantuntijaa; arkkitehteja ja rakennesuunnittelijoita. Asiantuntijat toimivat Tampereelta käsin laajasti ympäri Suomen. Yksikön ydinosaamista ovat vaativien kohteiden peruskorjaukset ja julkisivukorjaukset sekä täydennys-, lisä- ja muuntorakentaminen.

– Saijan asiantuntijuus, ihmisten johtaminen, positiivisuus ja iso A-asenne ovat huippuluokkaa. Hän on erinomainen ja luonnollinen valinta uudeksi yksikönjohtajaksi toimintamme vahvistuessa ja laajentuessa, toteaa toimialajohtaja Juha Valtari.

A-Insinöörit tekee korjaussuunnittelua ja -konsultointia julkisiin rakennuksiin, asuinrakennuksiin, liike- ja toimistotiloihin sekä teollisiin kohteisiin koko Suomen alueella. Konsernin korjaussuunnittelun ja asiantuntijapalveluiden toimialalla työskentelee 150 korjaussuunnittelun, rakennusterveyden, taloyhtiöpalveluiden ja kestävän kehityksen asiantuntijaa.