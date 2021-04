Asetus Saimaan kalastusrajoituksista viivästyy – Saimaannorppaa suojelee nyt vastuulliset kalastajat ja osakaskuntien tekemät kalastusrajoitukset

Jaa

Asetus Saimaan kalastusrajoituksista on viivästynyt, koska asetuksen valmistelu on kesken valtioneuvostossa. Valtioneuvostossa on keskusteltu kalastusrajoituksista, mutta asetuksen lopullisesta sisällöstä ei ole löytynyt yhteisymmärrystä. Lausunnoilla olleessa asetusluonnoksessa rajoitusaika säilyi ennallaan ja rajoitusalueeseen ehdotettiin 243 neliökilometrin lisäystä. Asetusluonnosta kannatti noin 80 prosenttia lausunnon antajista, siitäkin huolimatta asetuksen käsittely on viivästynyt.

Verkkokalastus on tähän asti ollut kokonaan kiellettyä saimaannorpan keskeisillä elinalueilla 15.4.–30.6., paitsi alle 22 millimetrin solmuvälin muikkuverkoilla. Edellinen asetus oli voimassa 14.4.2021 asti ja sopimukset 31.12.2020 saakka. Päättyneellä sopimuskaudella Pohjois-Savon ELY-keskus teki sopimuksia kalastuksen rajoittamisesta saimaannorpan suojelemiseksi vesialueen omistajien tai erityisen oikeuden haltijoiden kanssa. Sopimusalueet kattoivat lähes 90 prosenttia asetusalueesta ja lisäksi asetusalueen ulkopuolelle solmittiin vapaaehtoisia sopimuksia. Vesialueen omistajat ovat sitoutuneet sopimusten avulla saimaannorpan suojeluun. Saimaannorpan suojelussa korostuu nyt kalastajien vastuullisuus pidättäytyä verkkokalastuksesta.

– On tärkeää, että osakaskunnat rajoittavat kalastusta 15.4. alkaen ja pidättäytyvät verkkokalastuksesta ELY-keskuksen sopimustarjouksen mukaisilla alueilla. Sopimustarjous kattaa asetusluonnoksen mukaiset alueet ja vapaaehtoisten sopimusten vyöhykkeen. ELY-keskus voi allekirjoittaa sopimusluonnokset vasta sen jälkeen, kun asetuksen sisältö ratkeaa. Mikäli asetusta ei anneta vappuun mennessä, kalastusrajoitukset ja sopimukset saatetaan voimaan touko-kesäkuussa. Sopimuskorvaus on 1,7 euroa per sopimushehtaari vuonna 2021 ja korvaus maksetaan noudattamalla ELY-keskuksen aikaisemmin lähettämää sopimustarjousta, kalastusbiologi Teemu Hentinen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta kertoo.

Pohjois-Savon ELY-keskus ja vesialueen omistajat ovat valmistautuneet solmimaan kalastusrajoitussopimuksia jo helmikuusta lähtien. ELY-keskus lähetti sopimusluonnokset asetusluonnoksen mukaisilla kalastusrajoituksilla ja ohjeisti osakaskuntia tekemään kokouspäätöksiä kalastusrajoituksista sopimusluonnoksen tai annettavan asetuksen mukailla rajoituksilla. Yli 150 osakaskuntaa ja muuta vesialueen omistajaa on jo päättäneet kalastusrajoituksista vuosikokouksissa koronatilanteesta huolimatta. Nämä saimaannorppaa suojelevat rajoitukset ovat astuneet voimaan 15.4. alkaen.

– Yhteydenottoja sopimusten tekemisestä ja kalastusrajoituksen sisällöstä on ollut paljon. Verkkokalastuskiellon pituuden säilyminen ennallaan on edellytys sopimusten syntymiselle. Vesialueen omistajat ovat sitoutuneet norppaturvalliseen kalastukseen ja kalastuksen rajoittamiseen omilla alueillaan, kunhan kalastuksen rajoittaminen ei mene liiallisuuksiin. Päätösten tekeminen osakaskunnissa jatkuu vielä huhti-toukokuun ajan, kalatalousasiantuntija Seppo Reponen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta kertoo.

Ministeri Jari Leppä painottaa suojelun ja kalastuksen yhteensovittamista

Asetuksen tärkein tavoite on turvata saimaannorpan kannan kasvu suojelustrategian mukaisesti. Saimaa on tärkeä alue kaupalliselle ja vapaa-ajan kalastukselle, joten toinen tavoite on sovittaa yhteen saimaannorpan suojelu ja kalastus. Saimaan alue tuottaa kolmanneksen Suomen sisävesien kaupallisen kalastuksen saaliin arvosta. Joitain kalalajeja kuten kuhaa kylmän veden aikaan ja talvella voidaan pyytää pääasiassa ainoastaan verkoilla. Lisäksi vapaa-ajankalastusta harrastaa Saimaalla arviolta 49 000 henkilöä. Heidän saaliistaan puolet saadaan erilaisilla verkoilla. Muikun vapaa-ajankalastukseen ei ole olemassa verkoille vaihtoehtoista pyydystä.

– Vetoan nyt kaikkiin Saimaan asukkaisiin, mökkiläisiin ja kalastajiin, että he jättävät verkot naulaan 15.4. alkaen ja turvaavat näin saimaannorpan suojelun. Luotan että näin tapahtuukin, koska saimaannorppa on myös alueen asukkaiden ylpeys, jonka eteen on tehty paljon yhteistyötä. Osakaskunnat ja muut vesialueen omistajat ovat vastuussa verkkokalastuksen rajoittamisesta tänä väliaikana, painottaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Saimaannorpan suojelemiseksi asetetut kalastusrajoitukset siirretään vuosittain kalastusrajoituspalveluun. Vuonna 2021 sopimusalueet siirretään useammassa vaiheessa sopimusten solmimisen jälkeen. Mahdollisen asetuksen mukaiset kalastusrajoitukset ja alueet siirretään palveluun heti niiden tullessa voimaan.

Lisätietoja:

Kalastusrajoitus.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 14.4.2021