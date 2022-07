Joulukuussa astuu voimaan lakimuutos, jonka mukaan hoidettu ja ref-merkintäinen maksuhäiriömerkintä vanhenisi ihmisen luottotiedoista jo kuukaudessa. Nykyään vanha rästi näkyy ihmisen luottotiedoissa jopa vuosia. Maksuhäiriö voi estää esimerkiksi vuokra-asunnon, vakuutuksen tai puhelinliittymän saamisen.

Pääosin maksuhäiriöisille autoja myyvän porvoolaisen KK Automyynnin perustaja Pasi Helenius kertoo, että heidän asiakkaansa ovat ottaneet lakimuutoksen myönteisesti vastaan.

“Asiakkaamme tiedostavat, että kohta he saavat asiansa kuntoon”, Helenius sanoo.

KK Automyynnin asiakkaista suurin osa on henkilöitä, jotka ovat saaneet elämänsä ja taloutensa vakautettua niin että he selviävät veloistaan. He etsivät autoa pystyäkseen käymään töissä.

Lakimuutos auttaa silti vain pientä osaa maksuhäiriöisistä eli noin 10.000 ihmistä. Yhteensä maksuhäiriö on lähes 390.000 ihmisellä.

Yhteiskunnan tulisi pystyä tukemaan maksuhäiriöisiä nykyistä paremmin, Helenius näkee. Esimerkiksi velkajärjestelyyn pääsyä tulisi helpottaa.

“Yllättävän moni asiakkaistamme sanoo, että he eivät pääse velkajärjestelyyn vaikka omasta mielestään täyttävät ehdot”, hän sanoo.

Tämän lisäksi myös yritykset voivat tukea maksuhäiriöisiä luomalla ja ylläpitämällä palveluita. Markkinahintaisten palveluiden ansiosta taloustilanteensa vakinnuttaneet maksuhäiriöiset voivat nopeuttaa paluutaan tavanomaisten pankki- ja rahoituspalveluiden käyttäjiksi.

“Palvelut eivät silti sovi jokaiselle. Me emme esimerkiksi myy autoa henkilölle, jonka kykyä selviytyä veloistaan epäilemme. Haluamme helpottaa asiakkaidemme elämää, emme tehdä siitä hankalampaa”, hän sanoo.