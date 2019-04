Asiakkaat malleina Sokoksen isossa kevään muotinäytöksessä Kauppakeskus Valkean Kesäkadulla

Sokos-tavarataloissa vietetään valtakunnallisesti kevään muotiviikkoja. Ensimmäinen muodin viikko huipentuu lauantaina 13.4. järjestettävään suureen muotijuhlaan Oulussa, jossa Kauppakeskus Valkean Kesäkadulle rakennettavalle catwalkille nousee kahdeksan upeaa, tavallisista ihmisistä kuoriutunutta mallia. Näytös striimataan myös muihin Sokos-tavarataloihin osana Sokoksen muotiviikkojen ohjelmaa.

Yli 650 suomalaista haki muotiviikkojen malliksi

Esiintymiskokemus, nuoruuden haave mallin töistä ja hauska elämys olivat muutamia syitä, miksi yli 650 eri ikäluokkia edustavaa suomalaista lähetti hakemuksensa Sokoksen muotiviikkojen malliksi. Hakijoiden suuri määrä ja laaja, 9-73 -vuoden ikäjakauma ilahdutti muotiviikkojen järjestäjät.

Mallivalmennukseen ja -kuvauksiin sekä muotinäytökseen valittujen joukossa on miehiä ja naisia kuudelta eri ikäkymmeneltä nuorimman ollessa 19 ja vanhimman 68-vuotias. Osalla mukaan valituista on jonkin verran kokemusta esimerkiksi yksittäisistä mainoskuvauksista, mutta valtaosa haluaa kokea aidot muotikuvaukset ja catwalkilla esiintymisen ensimmäistä kertaa elämässään.

”Ilahduimme hakemusten määrästä ja hakijoiden moninaisuudesta. On hienoa, että hakijoiden joukossa näyttäytyi laajasti rohkeiden ja esiintymishaluisten suomalaisten kirjo. Valittujen mallien hakemuksissa nousivat esiin halu uusiin kokemuksiin sekä myös kiinnostus muotiin ja oman persoonallisen tyylin löytämiseen ja ilmaisemiseen. On ilo tarjota näille rohkeille malleille kokemus muotimaailman ammattilaisten kanssa työskentelystä sekä catwalkilla esiintymisestä. Uskon, että malliemme saamasta esiintymisvalmennuksesta on paljon hyötyä itse kunkin työssä ja vapaa-ajalla”, sanoo myyntijohtaja Hans Backström Sokokselta.

Muotiviikon suuri catwalk Oulussa

Sokos on tarjonnut mukaan valituille malleille huippuammattilaisten tuen muotiviikoille valmistautumiseen. Pitkän malliuran tehnyt Saimi Hoyer on opettanut malleille kameran edessä elehtimistä ja liikkumista, katseen intensiteettiä ja kuviin luontevasti asettumista. Mallien valmennus huipentuu lauantain neljään muotinäytökseen Kauppakeskus Valkean Kesäkadulla.

Muotinäytöksen tyylistä vastaavat kauneuden ammattilaiset meikkitaiteilija Mariela Sarkima ja stylisti Sofia Oksanen. Oksasen kokoama muotinäytös koostuu neljästä teemasta: Minimal chic, Graphic sports, Yellow fever ja Kukkaniitty.

”Olemme todella onnellisia, että Oulu ja Kauppakeskus Valkean Kesäkatu valikoituivat 19 Sokos-tavaratalon joukosta Sokoksen muotiviikon suuren catwalkin pitopaikaksi”, Sokos Pukumies tavaratalojohtaja ja kauppakeskusjohtaja Anu Junnikkala-Alho iloitsee.

Muotinäytökseen valmistaudutaan Oulussa pitkin viikkoa ja muotiin sekä kauneuteen liittyvää ohjelmaa järjestetään niin tavaratalossa, kuin Valkean Kesäkadulla.

”Sokos Pukumies -tavaratalosta voi hakea vinkkejä ja neuvoja koko viikon ajan esimerkiksi pukeutumisneuvojan avoimet ovet-kyselytunneilta, asustebaareista sekä meikki- ja kampausesityksistä. Kesäkadulle muotiviikko laajenee perjantain ja lauantain ajaksi ja luvassa on suuren muotinäytöksen lisäksi mm. tietoiskuja pukeutumisetiketistä ja trendeistä sekä Saimi Hoyerin korkkarikävelykoulu”, Junnikkala-Alho kertoo viikon ohjelmasta.