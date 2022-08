Asiakkaat palasivat kaupunkikeskustojen kauppakeskuksiin

Kaikkien toimialojen myynti kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna

Kauppakeskusten suurimmista vuokralaistoimialoista etenkin kahvilat ja ravintolat raportoivat merkittäviä kasvulukuja, ja niiden myynti oli huhti-kesäkuussa lähes 60 prosenttia edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa korkeampi. Huhtikuussa kahviloiden ja ravintoloiden myynti oli peräti 125 prosenttia edellistä vuotta korkeampi.



Myös pitkään haasteissa ollut muodin ja asusteiden toimialan myynti kasvoi toisella vuosineljänneksellä reippaasti, yli 20 prosenttia, mutta toimialan myynti on edelleen selkeästi vuoden 2019 tason alapuolella. Kauppakeskusten suurin toimiala, eli päivittäistavarat ja tavaratalomyynti, kasvoi toisella vuosineljänneksellä 4,5 prosenttia vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.





Kasvu ripeintä pääkaupunkiseudun ja kaupunkikeskustojen kauppakeskuksissa

Ihmisten lisääntynyt liikkuminen näkyy kauppakeskusten kävijä- ja myyntiluvuissa. Pääkaupunkiseudulla kauppakeskusten kävijämäärä kasvoi vuoden toisella neljänneksellä selkeästi muuta maata enemmän, lähes 30 prosenttia, kun taas myynnin kasvu jäi 11,5 prosenttiin.

Kaupunkien keskustoissa sijaitsevien kauppakeskusten myynti kasvoi huhti-kesäkuussa 19 prosenttia ja kävijämäärät peräti 38 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Keskustan ulkopuolisissa keskuksissa myynnin kasvu jäi kahdeksaan prosenttiin ja kävijämäärien kasvu 19 prosenttiin.



Kauppakeskusten liiketilojen käyttöaste pysyttelee yli 94 prosentissa

Kauppakeskusten liiketilojen käyttöaste oli kesäkuun lopun tilanteessa edelleen korkea, yli 94 prosenttia. Alueelliset erot keskusten käyttöasteissa ovat viimeisen parin vuoden aikana pienentyneet, sillä pääkaupunkiseudulla tyhjää tilaa on hieman aiempaa enemmän ja muualla vastaavasti vähemmän.

Muiden suurten kaupunkien käyttöaste nousi nyt hienoisesti pääkaupunkiseutua korkeammaksi, lähes 95 prosenttiin. Suurten kaupunkien ulkopuolella sijaitsevien kauppakeskusten käyttöaste on viimeisen vuoden aikana noussut parilla prosenttiyksiköllä ja oli nyt 93 prosenttia.

Jäsenten kommentit:



Kauppakeskus Kampissa olemme hyvin ilahtuneita Helsingin ydinkeskustan vilkastumisesta ja selkeistä elpymisen merkeistä. Kävijämäärät ovat kehittyneet Q2:n aikana positiivisesti ja parhaimmillaan olleet tuplasti edellisvuotta paremmat. Meillä on vahva näkemys, että tämän vuoden kokonaiskävijämäärä Kampissa tulee olemaan yli 20 miljoonaa kävijää. Myynnin kasvu on ollut vieläkin huikeampaa, ja kesäkuukausien aikana pääsimme myynnissä jo lähes vuoden 2019 tasolle. Kaikilla toimialoilla on tapahtunut elpymistä. Myös kysyntä liiketiloistamme on jo pidempään ollut vilkasta, ja sama kehitys näyttää jatkuvan.

Tiina Fågel

Director, Strategic Client Accounts

CBRE



Olemme vuoden aikana solmineet keskustan kauppakeskuksissamme Forumissa ja Citycenterissä useita uusia vuokrasopimuksia, ja neuvotteluita on nyt paljon käynnissä. Yritykset uskovat edelleen keskustan vetovoimaisuuteen. Keskusta on herännyt uuteen eloon, ja ihmisiä on paljon liikkeellä. Tämä näkyy kauppakeskustemme kävijämäärien positiivisena kehityksenä, jota on edistänyt myös kauppakeskustemme tapahtumat ja uudet brändit.

Kirsi Kemppainen

Head of Shopping Centres & Marketing

Sponda Oy





Tulokset perustuvat Suomen Kauppakeskusyhdistyksen myynti- ja kävijäindeksiin, johon tiedot on kerännyt KTI Kiinteistötieto Oy. Myynti- ja kävijätietoja on seurattu vuodesta 2011 lähtien. Indekseillä edistetään Suomen kauppakeskusmarkkinan läpinäkyvyyttä sekä tarjotaan markkinatietoa kauppakeskusjohtamisen tueksi. Uusimmassa päivityksessä on mukana 48 kauppakeskusta.





Pääkaupunkiseudun kauppakeskukset: ESPOO Ainoa, Entresse, Iso Omena, Lippulaiva, Sello; HELSINKI Arabia, Citycenter, Columbus, Forum, Hertsi, Itis, Kaari, Kaivopiha, Kamppi, Kämp Galleria, REDI, Ristikko, Ruoholahti, Saari, Tripla; VANTAA Jumbo-Flamingo, Myyrmanni

Muiden suurten kaupunkiseutujen keskukset: JYVÄSKYLÄ Seppä; KEMPELE Zeppelin; KUOPIO Matkus; LAHTI Karisma, Trio; RAISIO Mylly; TAMPERE Duo, Koskikeskus, Ratina; TURKU Hansa, Skanssi; YLÖJÄRVI Elo

Muun Suomen keskukset: HYVINKÄÄ Willa; HÄMEENLINNA Goodman; KERAVA Karuselli; KOTKA Pasaati; KOUVOLA Veturi; LAPPEENRANTA IsoKristiina; LOHJA Lohi; MIKKELI Stella; PORI IsoKarhu, Puuvilla; ROVANIEMI Sampokeskus; SALO Plaza; TORNIO Rajalla På Gränsen; VAASA Espen

* vertailukelpoisesta, ns. like-for-like-indeksistä on poistettu uudet keskukset sekä merkittävät laajennukset ja remontit