Asiakkaat siivittivät S-ryhmän kalakaupan ennätysvauhtiin

S-ryhmän tammi–kesäkuun veroton vähittäismyynti oli 5 665 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen yhden prosentin verran. Parasta myynnin kasvu oli alkuvuonna matkailu- ja ravitsemiskaupassa.

– Päivittäistavarakaupassa hieno onnistuminen on ollut kalan myynnin nostaminen uudelle tasolle. Aloitimme markettiemme kotimaisen kalan valikoiman ja laadun kehittämisen toukokuussa, ja asiakkaat ovat ottaneet uudistukset vastaan ennennäkemättömän hyvin. Ekologisuudella ja terveellisyydellä on kysyntää, minkä osoittavat yksittäisen tuoteryhmän historiallisen korkeat kasvuluvut. Kalan myynti on jatkunut viikosta toiseen peräti 20 prosentin kasvulla edellisvuoteen, SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä kertoo.

Kokonaisuutena S-ryhmän Suomen päivittäistavarakaupan myynti kasvoi 1,2 prosenttia ja oli 3 604 miljoonaa euroa.

Paras kasvuvauhti oli alkuvuonna S-ryhmän matkailu- ja ravitsemiskaupassa. Pirteästi jatkuvan hotellikaupan lisäksi ravintolat tekivät hyvää myyntiä kireästi kilpaillulla alalla. Uusien, kiinnostavien ravintolabrändien lisäksi vanhoja tuttuja, kuten Rossoja ja Amarilloja, on uudistettu onnistuneesti. Erityisesti helppo syöminen on edelleen nousussa, ja siihen S-ryhmällä on monipuolinen tarjonta omilla ketjuilla ja laajalla franchising-yhteistyöllä.

Alkuvuonna toteutunut ravintoloiden lihan alkuperämerkintöjen pakollisuus otettiin S-ryhmässä vastaan tyytyväisenä. Läpinäkyvyys tuo esille satsauksen kotimaisuuteen: esimerkiksi ABC-ravintolat ovat käyttäneet jo vuosia pelkästään kotimaista lihaa.

Koko matkailu- ja ravitsemiskaupan myynti oli alkuvuonna 398 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 3,0 prosenttia. Ravintoloiden myynnin kasvu oli 2,7 prosenttia.

S-ryhmän veroton vähittäismyynti 1–6/2019

Liiketoiminta-alue Myynti (milj. €, sis. koko S-ryhmä) Muutos tilanteeseen

1–6/2018 (%) Marketkauppa* 3 990,78 0,8 Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 832,56 1,3 Matkailu- ja ravitsemiskauppa** 397,97 3,0 Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa 133,76 -3,5 Muut 309,47 1,3 S-ryhmä yhteensä 5664,54 1,0



* Luvussa on marketyksiköiden päivittäis- ja käyttötavaroiden myynti Suomessa, Venäjällä ja Virossa.

** Luvussa on hotellien ja ravintoloiden myynti Suomessa, Venäjällä ja Virossa.