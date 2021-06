Asiantuntijat arvioivat 10.6. julkaistavassa uutuuskirjassa hävittäjähankintaprosessia ja sen eri vaihtoehtoja

Jaa

Ovatko hävittäjälentokoneet tarpeellisia Suomen turvallisuuden ja maanpuolustuksen kannalta? Vai onko kyseessä virheinvestointi nopeasti vanhenevaan teknologiaan? Heikentääkö kymmenien miljardien investointi pahimmillaan turvallisuuttamme? Ja mistä maasta hävittäjät hankitaan?

Eduskunta on päättänyt hävittäjien hankinnasta. Ratkaisematta on vielä tärkein: mistä ne ostetaan. Päätös määrää turvallisuuspoliittisen riippuvuuden puoleksi vuosisadaksi.



Ilmavoimat asettaa hävittäjäkandidaatit paremmuusjärjestykseen sotilaallisen suorituskyvyn pohjalta. Kilpailevia hävittäjiä on syytä julkisuudessa vertailla myös elinkaarikustannusten, huoltovarmuuden, teollisen yhteistyön ja ilmastovaikutusten osalta. Raportti uusien hävittäjien hankinnasta analysoi näitä kysymyksiä. Se arvioi poliittista päätöksentekoa ja aikaisempia hävittäjäkauppoja.

Raportti uusien hävittäjien hankinnasta -kirjoittajat ovat alansa parhaita suomalaisia asiantuntijoita. He edustavat monitahoisesti suomalaista yhteiskuntaa eivätkä jaa yhteistä näkemystä hävittäjähankkeen tarpeellisuudesta. Raportin on koonnut ja toimittanut Helsingin yliopiston dosentti, kansanedustaja Kimmo Kiljunen.