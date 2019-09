Asiantuntijoita tarjolla liikunnan vaikutuksista ikääntymiseen ja ikääntyviin

Ikäinstituutin Vie vanhus ulos -kampanja on käynnissä. Haluisitko kirjoittaa jutun iäkkäiden liikunnasta ja sen hyödyistä? Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa ja Gerontologian tutkimuskeskuksessa on tutkittu liikuntaa ja sen vaikutuksia eri näkökulmista.

PASSWORD-tutkimuksessa on selvitetty liikunnan ja kognitiivisen harjoittelun vaikutuksia iäkkäiden kävelynopeuteen, kognitioon ja kaatumisiin pelkkään liikuntaharjoittelun verrattuna. Tutkimuksesta löytyy lisätietoja verkkosivuiltamme sekä artikkeli yliopiston JYUnity-lehdestä. Tutkimushanketta johtaa professori Sarianna Sipilä (sarianna.sipila@jyu.fi, 040 8053593)

PATHWAY-tutkimushankkeessa tutkitaan, milloin ja miksi persoonallisuus ennustaa keski-ikäisten ja vanhojen ihmisten fyysistä aktiivisuutta. Hanke perustuu kolmeen tutkimukseen, joissa on yhteensä yli 1700 tutkittavaa. Fyysistä (in)aktiivisuutta selittäviä persoonallisuustekijöitä tarkastellaan 8-vuotiaasta 85-vuotiaaksi asti. Tutkimuksen johtaja on tutkimusjohtaja Katja Kokko (katja.r.kokko@jyu.fi, 040 8053500). Lisätietoja hankkeesta.

AGNES-tutkimus on kartoittanut, mikä on aktiivisuuden, terveyden ja toimintakyvyn yhteys hyvinvointiin vanhuudessa. Tarkoituksena on ollut selvittää, mitkä tekijät selittävät aktiivisena vanhenemista ja sitä, onko aktiivisena vanheneminen yhteydessä hyvinvointiin. Hankkeen vastuullinen tutkija on professori Taina Rantanen (taina.rantanen@jyu.fi, 040 8053590). Hankkeen verkkosivut. Rantasen kahdessa muussa hankkeessa (Vapaaehtoistyö, ulkoliikunta ja vanhusten hyvinvointi VAU sekä Iäkkäiden ihmisten liikkumiskyky ja elinpiiri LISPE) on tutkittu nimenomaan ulkona liikkumista. Toinen käsitteli elinpiiriä ja toisessa huonokuntoiset vanhukset ulkoilivat vapaaehtoistyöntekijöiden avustuksella.

Tohtorikoulutettava Heidi Skantz (heidi.e.skantz@jyu.fi, 040 805 3721) tekee väitöskirjaa iäkkäiden kävelyn muutoksista ja ulkona liikkumisesta. Hänen tuoreessa artikkelissaan todettiin, että kävelyn tauottaminen ja hidastaminen voivat auttaa ikääntynyttä jatkamaan ulkona liikkumista. Kannattaa siis käyttää apuvälineitä ja pitää välillä huilitaukoja, jotta ulkoilu jatkuu.

Tutkijatohtori Tiia Kekäläinen (tiia.m.kekalainen@jyu.fi, 040 6522280, 30.9. eteenpäin yhteydenotot mieluiten sähköpostilla) tutki väitöskirjassaan liikunnan kytkeytymistä mielen hyvinvointiin ja motivaatioon. Tulosten mukaan liikunta lisää mielen hyvinvointia ja motivaatiota, mutta toisaalta sisäinen motivaatio ja usko omiin kykyihin saavat liikkumaan säännöllisesti. Tällä hetkellä Kekäläinen toimii tutkijana PATHWAY-hankkeessa ja on myös mukana Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -ohjelman ohjausryhmässä.

Yliopistotutkija Elina Sillanpää (elina.sillanpaa@jyu.fi, 040 1429639) tutkii geneettisen perimän ja biologisen ikääntymisen yhteyttä fyysisen aktiivisuuteen ja toimintakykyyn. Sillanpää on myös mukana Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -ohjelman ohjausryhmässä.

Ikääntymistä tutkii tiedekunnassamme myös esimerkiksi tutkijatohtori Sira Karvinen (sira.m.karvinen@jyu.fi, 050 3625120), jonka tuorein artikkeli liikunnan positiivisista vaikutuksista veriarvoihin vaihdevuosien aikana julkaistiin tällä viikolla. Hänen tutkimuksensa selvittävät fyysisen aktiivisuuden, geenien ja hormonitasapainon vaikutuksia biologiseen ikääntymiseen. Väitöskirjatyössään hän tutki fyysisen aktiivisuuden ja geeniperimän vaikutusta elinikään. Karvinen ylläpitää IkäKRIISI-blogia osoitteessa https://ikakriisi.home.blog/. Blogijutuissa tarkastellaan biologista ikääntymistä eri näkökulmista yleistajuisesti kirjoitettuna. Blogista löydät jutun myös liikunnan vaikutuksista elinikään.

IVaihdevuosiasiantuntija tiedekunnassamme on akatemiatutkija Eija Laakkonen (eija.k.laakkonen@jyu.fi, 040 8053588). ERMA-tutkimuksen mukaan menopaussi kiihdyttää ikääntymiseen liittyviä ilmiöitä. Estrogeenin vähenemisen on todettu edistävän vanhenemiseen kuuluvaa lihasten heikkenemistä ja rasvan kertymistä kehoon. Laakkosen johtamista ERMA ja EsmiRs-tutkimuksista löytyy lisätietoja verkkosivuiltamme. Laakkonen oli asiantuntijana YLEn kirjoittamassa jutussa vaihdevuosista viime vuoden lopulla.

Ikääntyneiden voimaharjoittelua on tutkinut yliopistotutkija Simon Walker (simon.walker@jyu.fi, 040 8054906). Alkuvuodesta julkaistun tutkimuksen mukaan, jo kerran viikossa tehty voimaharjoittelu hyödyttää iäkkäitä. Soveltavan voimaharjoittelututkimuksen lisäksi Walker tutkii miten ikääntyminen ja voimaharjoittelu vaikuttavat aivotoimintaan.