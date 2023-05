Aspect Biosystems ja Novo Nordisk solmivat yhteistyösopimuksen kehittääkseen diabeteksen ja lihavuuden hoitoon tarkoitettuja biotulostettuja kudoshoitoja

Vancouver, Kanada ja Bagsværd, Tanska, 12. huhtikuuta 2023. Aspect Biosystems ja Novo Nordisk A/S ovat julkistaneet yhteistyö-, kehitys- ja lisenssisopimuksen, jonka puitteissa yhtiöt kehittävät biotulostettuja kudoshoitoja, jotka on suunniteltu korvaamaan, korjaamaan tai täydentämään kehon sisäisiä biologisia toimintoja. Tavoitteena on tarjota täysin uudenlaisia, aidosti sairautta muuntavia hoitomenetelmiä diabeteksen ja lihavuuden hoitoon.

Yhteistyössä hyödynnetään Aspectin kehittämää biotulostusteknologiaa ja Novo Nordiskin kantasolujen erilaistamiseen sekä soluhoitojen kehittämiseen ja valmistamiseen liittyvää osaamista ja teknologiaa.

Sopimuksen ehtojen mukaisesti Novo Nordisk saa yksinomaisen ja maailmanlaajuisen lisenssin käyttää Aspectin biotulostusteknologiaa kehittääkseen enintään neljä tuotetta diabeteksen ja/tai lihavuuden hoitoon. Aspect saa etumaksuina 75 miljoonaa dollaria, mukaan lukien ennakkomaksu, tutkimusrahoitus ja vaihtovelkakirjana suoritettava investointi. Aspect on myös oikeutettu saamaan enintään 650 miljoonaa dollaria per tuote kehitykseen, sääntelyyn, kaupalliseen toimintaan ja myyntiin liittyvinä välitavoitemaksuina sekä porrastettuja rojaltimaksuja tulevasta tuotemyynnistä.

”Olemme innoissamme saadessamme kumppaniksemme Novo Nordiskin, joka on maailman johtava toimija ja edelläkävijä diabeteksen ja kroonisten sairauksien vastaisessa taistelussa. Yhdessä luomme uraauurtavia hoitomenetelmiä, jotka voivat mullistaa miljoonien ihmisten elämän ympäri maailman”, sanoo Aspect Biosystemsin toimitusjohtaja Tamer Mohamed. ”Tämä kumppanuus hyödyntää Aspectin kudoshoitoon tarkoitettua alustateknologiaa, osaavaa tiimiä ja rohkeaa visiota. Kumppanuus vahvistaa strategiaamme, jonka tavoitteena on luoda biotulostettuja kudoshoitoja yhteistyössä alan globaalisti johtavien toimijoiden kanssa edistäen samalla yhtiömme sisäistä hoitomenetelmien kehitystyötä.”

Aspect on kehittänyt alustateknologian, joka voi mahdollistaa uudenlaisten solupohjaisten hoitojen kehittämisen. Näiden hoitomenetelmien on tarkoitus olla biologisesti toimivia, kapseloituja ja siten immuunireaktioilta suojaavia sekä kirurgiseen implantaatioon soveltuvia. Novo Nordisk on kehittänyt osaamistaan voidakseen erilaistaa kantasoluista monia erilaisia soluja, joilla voidaan korvata tietyn sairauden aiheuttavia vaurioituneita ja kuolleita soluja, kuten tyypin 1 diabetekseen liittyviä insuliinia tuottavia beetasoluja. Lisäksi Novo Nordisk on kehittänyt tuotantokykyään tuottaakseen suuria määriä soluja.

Kumppanuus yhdistää molempien yhtiöiden erikoisosaamisen, ja sen tavoitteena on kehittää implantoitavia biotulostettuja kudoksia, joilla korvataan, korjataan tai täydennetään biologisia toimintoja. Nämä kudokset suunnitellaan allogeenisiksi, mikä tarkoittaa, että käytetyt solut eivät ole peräisin kudossiirteen saavalta potilaalta. Tämän ansiosta laajamittainen tuotanto on tulevaisuudessa entistä paremmin toteutettavissa.

”Novo Nordiskilla on vahva kyky tuottaa toimivia ja erittäin puhtaita hoidollisesti käytettäviä korvaavia soluja laadukkaasti ja skaalautuvasti”, sanoo Jacob Sten Petersen, Novo Nordiskin soluhoitojen tutkimus- ja kehitystyöstä vastaava johtaja. ”Yhteistyö Aspect Biosystemsin kanssa on merkittävä täydennys strategiaamme, jonka mukaisesti kehitämme kokonaisvaltaisia soluhoitotuotteita. Odotamme innolla pääsevämme kehittämään yhdessä soluhoitomenetelmiä, joista voi syntyä elämää muuttavia hoitoja vakavaa kroonista sairautta sairastaville ihmisille.”

Yhteistyön alussa tavoitteena on kehittää biotulostettuja kudoshoitoja, jotka pitävät yllä veren normaalia glukoosipitoisuutta ilman immunosuppressiota, mikä voi mullistaa tyypin 1 diabeteksen hoidon.