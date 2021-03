AstraZenecan rokotteen ikäryhmämuutos ei aiheuta HUS-alueen rokotuksiin välittömiä muutoksia

HUSin alueella tavoitteena on saada kaikki yli 70-vuotiaat rokotettua huhtikuun puoliväliin mennessä. Ikääntyneiden rokotuksia suositellaan jatkettavaksi BioNTech-Pfizerin ja Modernan rokotteilla.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR) linjasi eilen, että AstraZenecan koronarokotteella voidaan rokottaa myös ikääntyneitä. Kuten KRAR, myös HUS suosittelee oman alueensa kunnille, että yli 70-vuotiaiden rokotteissa käytetään käytännön syistä edelleen BioNTech-Pfizerin ja Modernan mRNA-rokotteita. ”Tällöin ei jouduta perumaan olemassa olevia varauksia. BioNTech-Pfizerin rokotetta on tulossa lähiviikkoina aiempaa suurempia määriä eli yli 70-vuotiaiden rokotukset ovat joka tapauksessa vauhdittumassa”, sanoo apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.

Tiedossa olevien rokotetoimitusten perusteella näyttää siltä, että HUSin alueen kunnissa saadaan kaikki halukkaat yli 70-vuotiaat rokotettua huhtikuun puolivälin eli viikon 15 loppuun mennessä BioNTech-Pfizerin ja Modernan rokotteilla. ”Tämä aikataulu näyttää nyt paremmalta, sillä THL:n aikataulussa tavoitteeksi on asetettu kaikkien yli 70-vuotiaiden rokottaminen huhtikuun loppuun saakka”, sanoo Ruotsalainen.

Väestön ikärakenne vaikuttaa rokotteiden määrään ja rokotuskattavuuteen

Viime päivinä on uutisoitu väestömääriin perustuvia rokotuskattavuuksia eri alueilla. Näissä listauksissa HUSin alue on viimeisten joukossa. ”Tämä johtuu alueelle saatujen rokotteiden määristä. Kansallisesti rokotteita ei jaeta alueen väestömäärän mukaan, vaan rokotusvuorossa olevien ryhmien koon mukaan. Uudenmaan asukkaat ovat keskivertoa nuorempia ja terveempiä, ja sen vuoksi nyt, kun rokotetaan iäkkäitä, rokotteita on saatu vähemmän Uudellemaalle”, toimialajohtaja Kerstin Carlsson HUS Apteekista.

HUSin alueen sisällä eri kuntien välillä on eroja. Tämä johtuu Modernan rokotteen saatavuusongelmista. ”Välittömiin toimenpiteisiin on ryhdytty. Näitä eroja korjataan tulevien viikkojen aikana siten, että huhtikuun puoliväliin mennessä tilanne on tasattu”, sanoo Carlsson.

