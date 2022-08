Asumisneuvojat auttavat asumiseen liittyvissä haasteissa – uusi palvelu käynnistyi toukokuussa

Asumisneuvontapalvelu käynnistyi toukokuussa. Palvelun tavoitteena on ennaltaehkäistä ja ratkaista asumisen ongelmia ja opastaa asumiseen liittyvissä asioissa.

– Meiltä saat apua, jos sinulla on esimerkiksi vuokravelkaa tai vuokranmaksuongelmia tai olet joutumassa häätötilanteeseen. Tarjoamme myös talousneuvontaa ja ohjausta erilaisiin asumisen ongelmatilanteisiin, asumisneuvoja Teemu Peltonen kertoo.

Asumisneuvoja tekee yhteistyötä paikallisten vuokranantajien ja eri viranomaisten sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Asumisneuvoja voi esimerkiksi olla yhteydessä vuokranantajaasi yhdessä sinun kanssasi tai suostumuksellasi.

– Asumisneuvonta on ennen kaikkea yhteistyötä, jossa meidän roolina on toimia eräänlaisena sillanrakentajana eri toimijoiden kesken, asumisneuvoja Lena Valkeakari selventää.

Yhteyttä kannattaa ottaa matalalla kynnyksellä

Asumisen ongelmia on tärkeää lähteä hoitamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Peltonen ja Valkeakari kannustavatkin ottamaan yhteyttä matalalla kynnyksellä.

– Tarkoituksena on puuttua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa erilaisiin asumista vaarantaviin haasteisiin, Peltonen toteaa.

Alku on ollut lupaava ja asumisneuvontapalvelu on otettu yhteistyötahojen ja asiakaskunnan toimesta avosylin vastaan.

– Tämän kaltaiselle palvelulle on selkeästi tarvetta ja tähän mennessä asiakastilanteet ovat olleet sopivan vaihtelevia. Vaikka kyseessä on täysin uusi palvelu Vaasassa, on työnkuva jo nyt hyvin selkeä. Toimintamme on toki vielä hyvin tuore ja tästä syystä varmasti vielä hetken hakee lopullista muotoaan, Valkeakari kertoo.

– Myös yhteistyöverkosto on ottanut meidät hyvin vastaan, joten ensifiilikset ovat olleet pelkästään positiivisia. Meillä on hyvä tiimi ja tulevien lisäkoulutusten myötä saamme paljon lisää tietoa ja taitoa tulevaa varten, Peltonen jatkaa.

Faktaa asumisneuvonnasta

Asumisneuvojalta voit saada apua:

kun sinulla on vuokravelkaa tai vuokranmaksuongelmia

kun olet joutumassa häätötilanteeseen

kun tarvitset asumiseen liittyvää talousneuvontaa

kun tarvitset ohjausta tai neuvontaa asumisen eri ongelmatilanteissa

kun haet uutta asuntoa

kun sinulla on ongelmia asunnon hoidon kanssa

kun sinulla on muita asumiseen liittyviä haasteita

Vaasan kaupungin asumisneuvojat ovat:

Teemu Peltonen, teemu.peltonen@vaasa.fi, 040 516 2779

Lena Valkeakari, lena.valkeakari@vaasa.fi, 040 153 4134

Asumisneuvojaan voit olla yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Asumisneuvojat palvelevat myös fyysisesti Kotouttamispalveluiden toimitiloissa Korsholmanpuistikko 44.

Asumisneuvojien puhelinajat: ma 9.00-15.00, ti 10.00-15.00, ke 9.00-15.00, to 9.00-15.00, pe 9.00-14.00. Asumisneuvojat eivät vastaa puhelimeen asiakastapaamisten yhteydessä, vaan soittavat takaisin asiakastapaamisen jälkeen.

Lue lisää Asumisneuvonnan nettisivuilta.

Vaasan kaupunki saa asumisneuvontatoimintaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n asumisneuvonta-avustusta 60 %. Lisäksi Vaasan kaupungin omistamat vuokrataloyhtiöt ja Vaasan opiskelija-asuntosäätiö VOAS tukevat toimintaa.