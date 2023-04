Asunnottomuustoimijat vaativat asunnottomuusohjelmaa – asunnottomuus voidaan poistaa vuoteen 2027 mennessä

Suomi on ollut 2000-luvulla asunnottomuuden poistamisen mallimaa. Se on ainoa EU-maa, jossa asunnottomuus on vähentynyt. Soteuudistuksen myötä asunnottomuustyön kenttä on murroksessa: asunnottomien palveluiden järjestäminen on siirtynyt kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle ja hyvinvointialueet ovat nousseet avainasemaan asunnottomuuden poistamisessa. Asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi ja asunnottomuustyön turvaamiseksi on panostettava toimijoiden väliseen yhteistyöhön. Asunnottomuustoimijat haluavat hallitusohjelmaan asunnottomuusohjelman varmistamaan, että asunnottomuus pystytään poistamaan.

Keskeiset asunnottomuuden parissa työskentelevät toimijat ovat allekirjoittaneet kannanoton, joka peräänkuuluttaa vahvaa asunnottomuusohjelmaa seuraavalle hallituskaudelle. Asunnottomuusohjelmat ovat olleet tuloksellisia ja niiden avulla on onnistuttu vakiinnuttamaan Asunto ensin -malli, joka perustuu pysyviin asumisratkaisuihin ja yksilölliseen tukeen. Seuraavassa asunnottomuusohjelmassa tulisi pyrkiä asunnottomuuden poistamiseen, joka tarkoittaisi käytännössä muun muassa sitä, että tilapäisissä asumisratkaisuissa majoittuisi alle 100 henkeä, eikä niissä majoituttaisi kuukautta pidempää aikaa. Kannanottoon on koottu keskeiset toimenpiteet ja rahoituslähteet tavoitteen saavuttamiseksi. Seuraavan neljän vuoden aikana ensisuojat tulisi korvata asumispäivystyksillä, joissa asiakkaan tilanne arvioidaan ja etsitään tarvetta vastaava asumisratkaisu. Myös asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn on panostettava asumisneuvontaa tarjoamalla ja häätöjä ehkäisemällä. Kannanotto julkaistaan Asunto ensin Verkostokehittäjien kevätseminaarissa 28.4.2023. Asunto ensin Verkostokehittäjät on kaikille asunnottomuustoimijoille avoin verkosto, joka järjestää koulutusta, kehittää asumissosiaalista työtä ja rakentaa yhteistyötä toimijoiden välille. Toimintaa rahoittaa STEA ja yhteistyötä koordinoi Y-Säätiö.

