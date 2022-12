Asuntomarkkinakatsaus 11/2022: Kauppamäärissä pudotusta, mutta hintojen laskussa jo taittumista

Edustamme toimialaliittona jäsenyhteisöjemme kautta yli 3 500 kiinteistönvälitysalan toimijaa. Autamme alalla toimivia jatkuvasti kehittämään osaamistaan. Toimimme edunvalvojana, sekä asiantuntevan ja luotettavan kiinteistönvälityksen edistäjänä.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto omistaa ja hallinnoi alan johtavaa asuntokaupan tilastoa KVKL Hintaseurantapalvelua, joka on tarkoitettu kiinteistönvälitys- ja rakennusalalla toimivien yritysten työkaluksi kauppahintojen vertailuun sekä arvioiden ja neuvotteluiden tueksi. Datapankissa on yli 1,6 miljoonaa kiinteistönvälittäjien tekemää kauppaa vuodesta 1999 lähtien, ja mukana on myös merkittävä määrä rakennusliikkeitä.

KVKL Hintaseurantapalvelun käyttöä varten tarvitset aina sopimuksen liiton kanssa.