Asuntomarkkinat toipumassa nopealla sykkeellä koronan jäljiltä - kesäkuussa koteja vaihdettiin vireästi eri puolilla Suomea

Keskusliiton asuntokauppatilastot osoittavat kauppamäärien palautuneen kesäkuussa edellisvuoden tasolle. Vanhojen asuntojen kauppa jäi vain 1,8 prosenttia ja uusien asuntojen noin 3 prosenttia edellisvuodesta. Asuntokaupassa on vuonna 2020 ollut vauhdikkaita käänteitä. Tammi-maaliskuun nousukiidon jälkeen asuntokaupan lento pysähtyi huhtikuussa koronapandemiaan. Kun vielä maaliskuussa vanhojen asuntojen kauppa kävi lähes viisi prosenttia viime vuotta reippaammin, huhtikuussa kauppa sukelsi yli 30 prosenttia, ja toukokuussakin kauppa oli yhä noin kolmanneksen takamatkalla. Kesäkuussa kauppaa kirittivät rivitaloasuntojen ja omakotitalojen myynti, omakotitalojen kauppa oli kesäkuussa jo kaksi prosenttia viime vuotta edellä.

”Asuntolainahakemusten määrän kasvu indikoi markkinan toipumista jo toukokuun lopulla. Selkeästi asunnon ostajien ja myyjien luottamus markkinaan on nyt palautunut”, OP Kodin johtaja Lasse Palovaara iloitsee.

Kokonaisuudessaan vuoden 2020 ensimmäisen puolikkaan aikana kiinteistönvälittäjien kautta myytiin 32 098 asuntoa, mikä on 7,2 % vähemmän kuin viime vuonna samana ajankohtana ja 4,9 % viiden vuoden keskiarvoa vähemmän. Vanhoja asuntoja myytiin tammi-kesäkuussa 27 512, laskua 8,2 % viime vuoteen nähden. Kerrostaloasuntojen kauppa laski 10,3 %, rivitaloasuntojen 5,7 % ja omakotitalojen 6,1 % viime vuodesta.

Uudiskohteiden kauppa jäi vain prosentin viime vuodesta, yhteensä uusia asuntoja myytiin tammi-kesäkuussa 4586. Uudiskaupan notkahdus on pieni, koska kauppa kävi vahvana koko alkuvuoden ja kesäkuussa kauppamäärä palautui jo normaalille tasolle.

Asuntokauppa kävi koronasta huolimatta Espoossa 1,6 prosenttia ja Jyväskylässä 1,2 prosenttia viime vuoden tammi-kesäkuuta paremmin. Helsingissä laskua oli 6,6 %, Tampereella 1,8 %, Vantaalla 10,4 %, Turussa 17,2 % ja Oulussa 4,8 %.

Asuntokaupan syväsukellus nähtiin keväällä – kauppamäärät tippuivat toisella kvartaalilla yli 20 %

Huhtikuussa suomalaiset eristäytyivät koteihinsa ja asuntokauppaa käytiin kevään ajan etäyhteyksin tai yksityisnäyttöjä suosimalla. Rajoitusten vaikutukset näkyivät toisen kvartaalin asuntokauppaluvuissa. Toisella kvartaalilla koteja vaihdettiin 21 % viime vuotta vähemmän, yhteensä 14 678. Viiden vuoden keskiarvosta jäätiin 18,2 %. Vanhoja asuntoja myytiin toisen kvartaalin aikana 12 923, mikä on 20,4 % viime vuotta vähemmän. Kerrostaloasuntojen myynti laski toisella kvartaalilla 24,5 %, rivitaloasuntojen 17,3 % ja omakotitalojen 15,6 % edellisvuodesta. Uudiskohteiden kauppa nuupahti toisella kvartaalilla 25 %, yhteensä uusia asuntoja myytiin 1755.

Omakotitalojen kauppa piristyi kesäkuussa – kauppa kävi jo viime vuotta paremmin

Toukokuussa asuntokaupassa oli jo havaittavissa patoutunutta kysyntää ja vanhojen asuntojen kauppamäärät lähtivät loivaan nousuun toukokuun lopussa. Kesäkuussa vanhojen omakotitalojen ja rivitaloasuntojen myynti jo niukasti ylitti viime vuoden lukemat.

Vanhoja asuntoja myytiin kesäkuussa 5168; kauppamäärä on vain 1,8 % viime vuotta jäljessä ja nyt luvut ovat jo alkuvuoden tasolla. Omakotitalojen kauppa kohosi jopa kahdella prosentilla viime vuodesta, ja rivitaloasuntojen kauppa kipusi 0,6 % viime vuodesta. Vanhojen kerrostaloasuntojen myynti jäi viime vuodesta 5,2 %. Uusia asuntoja myytiin kesäkuussa 774, mikä on 3,1 % viime vuotta vähemmän. Uusien kerrostaloasuntojen kauppa nousi lähes viime vuoden tasolle, jääden siitä vain 0,8 %.

Kesäkuussa myyntimäärät kohosivat Oulussa 8,8 %, Jyväskylässä 28,5 %, Vantaalla 4,9 %, Seinäjoella 5,8 %, Kouvolassa 11,3 %, Lappeenrannassa 51 % ja Joensuussa 13,6 %. Kauppaa tehtiin kesäkuussa viime vuotta vähemmän Helsingissä 8,6 %, Tampereella 10,4 %, Turussa 1,2 % ja Espoossa 1,9 %.

Omakotitalojen myyntiajat ovat lyhentyneet pääkaupunkiseudulla

Kesäkuussa vanhan kerrostalokaksion myyntiaika pääkaupunkiseudulla oli 52 päivää, myyntiaika on lyhentynyt viidellä päivällä toukokuusta. Vanhan kerrostalokaksion keskimääräinen myyntiaika muualla Suomessa on pidentynyt kymmenellä päivällä 95 päivään. Pääkaupunkiseudulla sijaitsevan omakotitalon keskimääräinen myyntiaika oli kesäkuussa 95 päivää. Omakotitalojen keskimääräinen myyntiaika pääkaupunkiseudulla on lyhentynyt yli kolmella viikolla maaliskuusta. Muualla Suomessa omakotitalon myyntiaika on pidentynyt hieman, 137 päivään.

”Asuntomarkkinat näyttävät palautuneen todella nopeasti kevään syväsukelluksesta. Myös myyntiajat ovat nopeutuneet koko pääkaupunkisedulla toukokuusta – omakotitaloissa ollaan jo alle 100 päivässä”, summaa SKV Kiinteistönvälityksen ja Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Anu-Elina Hintsa.

Asuntojen hinnat nousseet koronasta huolimatta

Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat toisella kvartaalilla useilla suurilla paikkakunnilla koronasta huolimatta. Helsingissä hinnat nousivat 1,8 %, Espoossa 1,9 %, Vantaalla 1,8 %, Tampereella 1,1 % ja Turussa 1,8 %. Sen sijaan Oulussa hinnat laskivat 2,5 % vuoden alusta. Kesäkuussa hinnat laskivat Tampereella ja Oulussa laskua 2,6 %, kun taas Turussa hinnat nousivat 2,3 %.

Mökkejä myytiin tammi-kesäkuussa ennätysmäärä

Mökkien myynti jatkui vilkkaana ja yhteensä kiinteistönvälittäjien toimesta kauppoja solmittiin ensimmäisen puolen vuoden aikana 1992, mikä on lähes 40 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Koko alkuvuosi 2020 on merkinnyt kesäasuntojen kysynnän kasvua eri maakunnissa. Suurin kasvu oli Pirkanmaalla, jossa kauppamäärät lähes tuplaantuivat viime vuodesta ja Etelä-Savossakin kasvua oli yli 50 %. Yli puolet myydyistä mökeistä maksavat alle 100 000 euroa, kuluvan vuoden keskimääräinen myyntihinta asettuu 88 000 euroon.

Huom: Tässä markkinakatsauksessa tarkastellaan asuntomarkkinoiden vuoden 2020 ensimmäistä puolta vuotta. Keskusliiton Hintaseurantapalvelun valtakunnallinen asuntokauppatilasto kootaan kiinteistönvälitys- ja rakennusliikkeiltä, ja se kattaa noin 75-80 % kaikista käytetyn asunnon kaupoista ja arviolta 30-40 % uudiskohteiden kaupoista.

Vuoden 2020 katsauksistamme jäi valitettavasti puuttumaan kauppatietoja muutaman välitysliikkeen osalta, joiden kauppatiedot olivat teknisen häiriön vuoksi jääneet siirtymättä Hintaseurantapalveluun alkuvuodelta. Nyt tilastossa mukana on noin 350 kauppaa lisää tammi-toukokuulle, ja näiden suurin vaikutus on Tampereen alueella. Normaalistikin aiempien kuukausien tietoihin voi tulla päivityksiä, mutta tiedotamme isommista poikkeamista erikseen. Pahoittelemme tapahtunutta ja teemme parhaamme datan laadun parantamiseksi.

Lisätiedot

toimitusjohtaja Maria-Elena Ehrnrooth

maria-elena.ehrnrooth@kvkl.fi, 050 379 0507